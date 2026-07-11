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Francuska je usvojila dugoročnu strategiju prema Zapadnom Balkanu u kojoj Srbiju vidi kao ključnu državu regiona i važnog partnera za ostvarivanje svojih geopolitičkih interesa, prenosi hrvatski Poslovni dnevnik.

Naklonost Pariza prema Beogradu, kako piše autorka Ines Sabalić, postala je posebno vidljiva nakon saznanja da je Francuska snažno lobirala u Evropskoj komisiji za otvaranje novog klastera u pristupnim pregovorima Srbije sa EU. Taj predlog zasad nije prošao zbog protivljenja u Savetu EU, ali francuske vlasti su želele i na taj način da pokažu Beogradu da imaju političku volju da podrže evropski put Srbije!

- Takav odnos nije slučajan, već predstavlja deo zvanične francuske strategije prema Zapadnom Balkanu, usvojene još 2019. godine. Prema toj strategiji, Srbija ima ključnu ulogu u nastojanjima Pariza da u narednih 30 do 50 godina pariraju Rusiji i Kini - navodi Ines Sabalić.

Posebnu pažnju hrvatske javnosti privukla je kupovina francuskih višenamenskih aviona "Rafal", zbog koje je predsednik Hrvatske Zoran Milanović ranije zamerio Parizu da Srbiji daje povlašćen tretman u odnosu na članicu NATO-a i Evropske unije. Francuska, međutim, odbacuje takve ocene, navodeći da prema državama članicama i zemljama kandidatima vodi različitu, ali međusobno usklađenu politiku.

Hrvatski analitičari ocenili su da isporuka novih "Rafala" Srbiji predstavlja deo dugoročne francuske strategije za Zapadni Balkan, koja predviđa jačanje saradnje sa Beogradom u narednim decenijama, dok istovremeno izražavaju zabrinutost zbog modernizacije Vojske Srbije i procenjuju da će to dodatno povećati nervozu u Hrvatskoj.

Kao još jedan primer približavanja Francuske Srbiji navodi se odluka Pariza da prošle godine ne učestvuje na vojnoj paradi povodom godišnjice operacije "Oluja". U tekstu se ocenjuje da je Francuska procenila da bi prisustvo toj manifestaciji moglo negativno da utiče na odnose sa Beogradom.

Ističe se, takođe, da Francuska u Srbiji ima snažne ekonomske interese. Više od 130 francuskih kompanija posluje na srpskom tržištu i zapošljava oko 13.000 ljudi, dok trgovinska razmena dve zemlje iznosi oko dve milijarde evra. Među najvećim investitorima nalaze se kompanije iz oblasti infrastrukture, energetike, saobraćaja, automobilske industrije i finansijskog sektora.

Prema oceni portala, upravo zbog tih političkih, ekonomskih i geopolitičkih interesa Pariz poslednjih godina intenzivno razvija partnerstvo sa Srbijom, što u Hrvatskoj izaziva sve izraženiju zabrinutost i kritike.