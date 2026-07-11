Da li će novi portal građanima dati glas ili otvoriti prostor za zloupotrebe? Šta znači razdvajanje parlamentarnih i predsedničkih izbora? O tome su u Pulsu Srbije Vikend govorili gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, profesor Pravnog fakulteta Vladan Petrov, narodni poslanik Branko Pavlović i Vukša Dragović.

Slušaj vest

Pokretanje portala "Ko si, bre, ti?", namenjenog prijavljivanju bahatih javnih funkcionera i službenika, otvorilo je brojna pitanja u političkoj javnosti. Da li će građani dobiti efikasan mehanizam za prijavu nepravilnosti ili postoji opasnost od zloupotreba? Istovremeno, najava da će najpre biti održani parlamentarni, a potom predsednički izbori, pokrenula je raspravu o političkoj strategiji vlasti. U emisiji "Puls Srbije Vikend" govorilo se i o finansiranju nevladinih organizacija, ulozi institucija i granicama političkog delovanja.

Pavlović: Portal treba da bude kanal komunikacije sa građanima

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović ocenio je da cilj portala nije politički obračun, već otvaranje dodatnog prostora da građani ukažu na probleme sa kojima se susreću.

- Suština ovog portala nije da služi za političke obračune, već da otvori još jedan kanal komunikacije između građana i države. Kada otvorite novi kanal komunikacije, imate više mogućnosti da čujete ono što ljudi imaju da kažu. Važno je da građani mogu da ukažu na ono što smatraju nepravilnostima, a to se ne odnosi samo na javne funkcionere, već i na druge službenike u sistemu. Ako neko smatra da je imao problem sa radom carinskog službenika ili bilo kog drugog državnog organa, treba da postoji mogućnost da na to ukaže - rekao je Pavlović.

Govoreći o političkom ambijentu i radu civilnog sektora, istakao je da je najvažnije jasno razgraničiti institucionalno delovanje od političke borbe.

- Treba da se borimo za jasne granice. Mora da se zna dokle ide politička borba, a odakle počinje rušenje države. Kada takva granica ne postoji, otvara se prostor za različite mahinacije. Žao mi je što su mnogi mladi ljudi u prethodnom periodu bili instrument u nečijim rukama i što im je poslata poruka da je deinstitucionalizacija dobra. Ja mislim da nije. Rešenja moraju da dolaze kroz institucije. U Nišu sarađujemo sa nevladinim organizacijama i projektno ih finansiramo, jer smatram da su potrebne svakom društvu, ali granica između društvenog angažmana i političkog delovanja mora jasno da postoji - poručio je gradonačelnik Niša.

gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović Foto: Kurir Televizija

Petrov: Ne treba očekivati rezultate posle sedam dana

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladan Petrov smatra da će uspeh portala zavisiti od njegove primene, ali upozorava da ne treba donositi zaključke pre nego što sistem počne da daje rezultate.

- Nekada su postojale kutije za pritužbe u ustanovama i na fakultetima, danas su to digitalni portali. Važno je kakvi će efekti biti od prikupljanja tih podataka. Koliko sam mogao da vidim iz uputstava, neće se razmatrati bilo kakve prijave, već će građani morati da prilože određene dokaze. Pitanje je da li će oni biti dovoljni za dalje postupanje, ali nije zamišljeno da ovo bude prostor za iznošenje nezadovoljstva bez ikakvog osnova. Portal se ne odnosi samo na lokalne funkcionere, već na sve javne funkcionere u Republici Srbiji. Moramo da sačekamo i vidimo rezultate. Skloni smo tome da očekujemo efekte posle sedam dana, a ozbiljni sistemi tako ne funkcionišu - rekao je Petrov.

Osvrnuo se i na najavljeno razdvajanje parlamentarnih i predsedničkih izbora, naglasivši da je reč o ustavnopravno dozvoljenom modelu.

- Prevremeni parlamentarni i predsednički izbori predstavljaju legitimnu ustavnopravnu mogućnost. Parlamentarni izbori su izbori za politiku i oni su uvek važniji od izbora za jednog čoveka. Ukoliko predsednik Republike podnese ostavku nakon raspisivanja parlamentarnih izbora i uključi se u kampanju, to može biti način da svojim autoritetom podrži politiku iza koje stoji i doprinese rezultatu na parlamentarnim izborima. Posle toga vrlo brzo mogu uslediti i predsednički izbori. To je jedna od mogućnosti koju Ustav dopušta i sve zavisi od procene nadležnih organa i političkih okolnosti - objasnio je Petrov.

Profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladan Petrov Foto: Kurir Televizija

Branko Pavlović: Parlamentarni izbori su ključni za političku strategiju

Narodni poslanik Branko Pavlović ocenio je da razdvajanje izbora predstavlja političku procenu vladajuće većine i da prevremeni parlamentarni izbori nisu nikakva nepoznanica u ustavnom sistemu Srbije.

- Prevremeni izbori su potpuno normalna ustavna kategorija i u tome nema ničeg neobičnog. U političkom smislu, razdvajanje parlamentarnih i predsedničkih izbora može da znači da se procenjuje kako će parlamentarni izbori biti važniji za ukupnu političku dinamiku. Oni mogu da utiču i na raspoloženje birača pred predsedničku trku, posebno ako do nje dođe nekoliko nedelja kasnije. Međutim, mnogo je važnije da se sve odvija u okvirima Ustava i zakona. Sistem ne održava jedan čovek, već hiljade ljudi koji savesno rade svoj posao i upravo zbog toga institucije moraju da budu oslonac svakog političkog procesa - naveo je Pavlović.

Govoreći o finansiranju civilnog sektora, istakao je da je transparentnost važna, ali i da institucije moraju efikasnije da rade.

- Nevladine organizacije imaju pravo da iznose stavove i predloge, ali je važno da javnost zna kako se finansiraju. Imamo institucionalni okvir za kontrolu rada različitih subjekata, uključujući i ograničenja kada je reč o političkom delovanju sudija i tužilaca. Problem je što institucije često ne koriste sve mehanizme koje imaju. Dakle, okvir postoji, ali mora da funkcioniše mnogo efikasnije - zaključio je Pavlović.

Narodni poslanik Branko Pavlović Foto: Kurir Televizija

Dragović: Portal može biti koristan ako vodi ka institucionalnim rešenjima

Vukša Dragović ocenio je da novi portal može predstavljati dodatni mehanizam kojim će građani lakše ukazivati na probleme, ali smatra da njegov puni efekat zavisi od toga da li će prijave dobiti institucionalni epilog.

- Ovo nije sistemsko rešenje, ali jeste dobra stvar da građani imaju još jednu adresu kojoj mogu da se obrate kada smatraju da institucije nisu reagovale. Važno je da se uz svaku prijavu vidi da li su građani prethodno pokušali da problem reše kroz nadležne organe. Tek tada država može da utvrdi zbog čega nije bilo reakcije i da odgovornost snose oni koji nisu obavili svoj posao. Ako ovaj portal bude doprinosio tome da institucije rade efikasnije i da građani dobiju odgovore na svoje prijave, onda će ispuniti svoju svrhu - objasnio je Dragović.

Vukša Dragović, lider pokreta suverenista Foto: Kurir Televizija

03:00 ŠTA STOJI IZA PORTALA "KO SI, BRE, TI?" Stručnjaci analizirali novi portal, izbore i ulogu institucija Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs