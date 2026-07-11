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U subotu 11. jula navršilo se tačno 11 godina od pokušaja ubistva i linča sadašnjeg predsednika Srbije, a tadašnjeg premijera države Aleksandra Vučiča u Potočarima u Bosni i Hercegovini, gde je boravio kako ni odao poštu bošnjačkim žrtvama na obeležavanju 20. godišnjice stradanja u Srebrnici i poslao poruku pomirenja, dijaloga i mira. Međutim, ne samo da je pružena srpska ruka pomirenja dočekana nasiljem, već ni nakon 11 godina aposlutno niko nije odgovarao što je na teritoriji BiH napadnut predsednik srpske Vlade!

Nadležni organi BiH pokrenuli su istragu, godinama su stizala zvanična obećanja da će počinioci biti identifikovani, ali slučaj do danas nije dobio sudski epilog. Za napad na tadašnjeg premijera Srbije niko nije pravosnažno osuđen, niko nije optužen, niti procesuiran!

Šta više, niko od onih koji su bili zaduženi za bezbednost samog skupa i štićenih ličnosti nije smenjen, niti je podneo ostavku iz moralnih razloga. Inicijativa za smenu tadašnjeg direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tela BiH, Mirsada Vilića, zvanično je odbačena, čime je stavljena tačka na institucionalnu odgovornost unutar Bosne i Hercegovine!

I sam predsednik Vučić govorio je juče i o 11. godišnjici napada na njega u Potočarima.

Foto: EPA/FEHIM DEMIR

- Odgovornih nikada neće biti i to meni nije problem sa vlastima u Sarajevu, nije mi problem ni o lažima koje su širili. Znamo mi imena ljudi koji su to činili, neki su se izvinili. Ja sam rekao "oprošteno"; razumem i nervozu i sve drugo. Zamislite ozbiljnu državu koja nije u stanju 11 godina to da istraži, a zamislite šta bi stranci tražili od nas da se to nekome drugom desilo na teritoriji naše zemlje. Dozvoljeno je i napadati i ubijati premijera ili predsednika Srbije. Sve što je dozvoljeno protiv Srba, nije dozvoljeno ni protiv koga drugog! Danas je dan kada treba da pokažemo pijetet prema žrtvama u Bosni i Hercegovini. Naša je obaveza da se poklonimo žrtvama jer mi tako pokazujemo da smo ljudi - kazao je Vučić.

Politički analitičar Nebojša Obrknežev govori za Kurir da je u najmanju ruku sramotno to što je druga država uopšte dozvolila da se na njenog teritoriji desi napad na premijera druge zemlje, a da je već nezamislivo da za 11 godina niko nije bio čak ni procesuiran, a kamoli da nije doneta ni jedna presuda.

Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Vučić je bio prvi srpski političar koji je u dobroj veri i iz najbolje namere otišao da pruži ruku Bošnjacima i da se pokloni žrtvama, a brutalno je napadnut i gotovo linčovan! Međutim, ono što je još strašnije što, ni više od jedne decenije kasnije nije otkriven nalogodavac ovog napada koji je očigledno bio izuzteno dobro pripreman. I to ne samo da nije otkriven nalogodavac, već bukvalno niko od počinioca nije odgovarao, ma niko nije ni saslušan! Zamislite da se u Srbiji desilo tako nešto i da mi 11 godina se pravimo da ne možemo da nađemo odgovorne? - smatra Obrknežev i dodaje:

- Ono što je isto nezamislivo da čak i ljudi koji su bili zaduženi za bezbednost visokog stranog zvaničnika na domaćoj teritoruiji, nisu poneli nikakve sankcije što taj zvaničnik zamalo da bude ubijen pod njihovom "stražom". Velika prisebnost i profesionalnost srpskog obezbeđenja predsednika Vučića ga je spasila, gde su gledale službe BiH? Činjenica da niko nije odgovarao nas navodi na neke ne tako dobre misli da je sve to bilo organizovano u sklopu pripreme da se Srbija i srpski narod jednoga dana pokušaja proglasiti genocidnom tvorevinom.

Politički analitičar Dejan Miletić govori za Kurir da to što ni posle 11 godina ne znamo ko je hteo da ubije predsednika Srbije Vučića u Potočarima, ukazuje na potrebu da se zapitamo da li je u pitanju nesposobnost ili zla namera.

dr Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije Foto: Kurir Televizija

- Do dana današnjeg napadači nisu identifikovani iako su nadzorne kamere sve snimile! Veoma je važna poruka koju je predsednik Vučić poslao tada, ali i uprkos svemu tome nastavio da šalje poruku mira i jednog pomirenja među narodima. Vučić je došao da pruži ruku pomirenja i da oda počast nastradalima, a dočekan je uzvicima da "ubij četnika". I pored emocija druge strane, smatram da je to bila jedna velika sramota koja se desila sve i da je samo ostalo na tim uzvicima. Pojedini u regionu imaju tendenciju da za sve krive Srbiju, a sopstvene grehe nikada nisu videli i vole da se prave kao da se nikada nisu ni desili. Međutim, ovo je zaista frapantno što 11 godina nakon incidenta nije pokrenut ni jedan sudski proces niti je donešena neka optužnica, a bar zbog nečinjena nisu odgovarali ljudi iz bezbednosnih struktura BiH i ispada da nema nikakve institucionalne odgovornosti što je nedopustivo! - govori Miletić i naglašava da je bila potrebna velika državnička mudrost predsednika Vučića da na neki način oprosti ovaj skandalozni incident.

Da podsetimo, nakon završetka zvaničnog dela komemoracije i polaganja cveća na centralno spomen-obeležje, dok je srpska delegacija izlazila iz Memorijalnog centra u Potočarima, deo okupljenih učesnika počeo je sa galamom, upućivanjem najstrašnijih psovki i organizovanim fizičkim nasrtajem. U opštem haosu, razularena masa je, uzvikujući parole "Alahu ekber" i jezive povike "Ubij četnika", krenula da probija zaštitnu ogradu i nasrće na obezbeđenje u direktnom pokušaju da stigne do Vučića. Iz okupljene gomile poleteli su predmeti sa svih strana. Vučić i njegova pratnja zasuti su kamenicama, flašama, upaljačima, cipelama, ali i busenjem i grumenovima zemlje sa grobova.

Tokom ovog nezapamćenog incidenta, tadašnji srpski premijer pogođen je kamenom u glavu. Zahvaljujući munjevitoj reakciji sopstvenog obezbeđenja i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Vučić je uspeo da izbegne linč na licu mesta, nakon čega je delegacija hitno evakuisana i iz bezbednosnih razloga napustila Potočare.

Kurir Politika