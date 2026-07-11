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Blokaderi sa Državnog instituta u Novom Pazaru (DUNP) ne odustaju od pokušaja da celokupnom srpskom narodu nametnu žig genocidnosti. Tako su danas odlučili da se oglase kako bi potvrdili genocidnost događaja u Srebrnici, što je izazvalo pravu buru na društvenim mrežama i duboko uvredilo većinu građana Srbije!

Naime, na zvaničnom Iks profilu "DUNP u blokadi", objavljen je post u kome se decidno kaže da je u Srebrnici počinjen genocid, a objava počinje podsećanjem na događaje iz jula 1995. godine u Srebrnici i na tvrdnju Međunarodnog suda pravde da su ovi događaji predstavljali genocid.

1/5 Vidi galeriju Blokaderi iz Pazara pokušavaju da Srbima nametnu žig genocidnosti zbog Srebrnice Foto: Prinskrin

Blokaderi DUNP tako su se pridružuli plejadi osvedočenih i okorelih antisrba koji tri decenije unazad propagiraju laž o događajima u Srebrenici iz jula 1995. godine.

S druge strane, Besim Spahić, bosanskohercegovački komunikolog, politikolog, sociolog i istoričar razotkrio je brutalne laži o Srebrenici, ali i kako izgleda politička instrumentalizacija tog događaja da bi se, kako on tvrdi, krivica svalila na Srbiju i Srbe. On je više puta upozorio da se namerno zanemaruje broj "bošnjačkih žrtava palih od ruku muslimanske strane", a u jednom snimku, nastalom tokom konferencije na kojoj se govorilo o stradanjima u Srebrenici i na kojoj su učestvovali uglavnom Bošnjaci, Spahić se obratio upravo njima.

- Recite mi, većinom ste ovde Bošnjaci, je l' tako, što nema za 4.397 ubijenih muslimana međusobno u Cazinskoj krajini, Tonomaša, Fikretovi i petog korpusa, što tamo nema mezarja i svake, makar dve godine, procesije, pa nek' to makar nađu u Rejtu, dok je bio moj rođak, što to tamo nema?! Tamo je majka Adidža presrećna što joj je sin Kemo Tonomaš ubijen od strane Jusufa iz petog korpusa. To je više od pola Srebrenice. E, ali drugo je to! Ovo nam treba da o ovom dernečimo - otkrio je Spahić.