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Portal "Ko si, bre, ti?" je za samo 24 sata pokazao da je njegovo pokretanje bio pun pogodak! U jednom danu je bilo više od 5,7 miliona ulazaka na sajt, a podneto je 429 prijava!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je to, po njegovom mišljenju, najveći broj klikova ikada u Srbiji.

- Bio je i pokušaj zagušenja i rušenja platforme juče iz inostranstva, mnogo truda su uložili da to sruše, pa su stručnjaci postavili nove zaštitne zidove. Ukupno je stiglo 429 prijava, a nećete verovati koliko je klikova bilo - 5.700.000. To ne govori o stvarnom broju ljudi, nego da je bio pokušaj rušenja, nekome je to zaista zasmetalo - rekao je predsednik Sbije tokom posete Leskovcu.

Prema rečima sagovornika Kurira, profesora sociologije i stručnjaka za bezbednost Ilije Kajteza, pokretanje ove platforme je od izuzetne važnosti za građane Srbije, jer javnost ima prilike da oceni način rada funkcionera, što je novitet.

- Svi funkcioneri koji su zloupotrebljavali svoj položaj sada su se našli pod lupom i nadzorom građana, to sigurno mnogima ne odgovara. Portal je odlično sredstvo pomoću kog će se direktno uticati na predstavnike opština i drugih institucija. Sama činjenica da portal postoji plaši određene funkcionere, jer ih podseća da sada javnost ocenjuje njihove postupke. Pedagoški gledano, ovo je pozitivan korak. Ne treba isključiti ni mogućnost da bi pojedinci mogli da pokrenu kampanju protiv nekih ljudi na položajima samo iz proste činjenice da ne dele sa njima političke stavove, iako sve rade kako treba. Iz ovoga će se sigurno postići važni efekti za upravljanje - poručuje Kajtez.

On naglašava da predsednik Vučić iza sebe ima jak tim koji je posvećen svakom projektu, pa tako i ovom, od suštinske važnosti za građane.

- Na našim prostorima vlada taj balkanski metod birokratije - raspušteni su. Mi smo u utrci za materijalnim bogatstvom zaboravili da "pastir treba da služi stadu" i onu osnovu hrišćanstva, da služimo. To služenje treba da bude uzajamno, a volja građana mora biti iznad svega.

Politički analitičar Dejan Lisica ocenio je za Kurir da je pokrenuta platforma jasan alarm svim državnim organima na čemu treba obratiti pažnju kako bi se rešili postojeći problemi, ali i sprečilo nastajanje novih.

- Ovakav projekat potvrđuje rešenost države da glas običnog čoveka više ne bude ugušen u birokratskim lavirintima. Izuzetno je važno da vlast kontinuirano sluša probleme običnih građana, jer upravo oni najbolje znaju sa kakvim se izazovima suočavaju na terenu, u svojim lokalnim sredinama. Kada predsednik države da legitimitet ovakvom projektu, to je jasan signal svim državnim organima i lokalnim samoupravama da je vreme nedodirljivih funkcionera prošlo. Ono što je najveća vrednost ovog sajta nije samo rešavanje već nastalih problema, već njegova snažna preventivna uloga. Samim postojanjem ovakve platforme, postavlja se potpuno novi standard odgovornosti - ističe Lisica.

Dejan Lisica, politički analitičar Foto: Centar za društvenu stabilnost

Uvođenje ovakvog načina komunikacije, prema oceni političkog analitičara Dejana Lisice, predstavlja snažan mehanizam javne odgovornosti koji bi mogao da utiče na odgovornije ponašanje nosilaca funkcija.

- Svako ko u budućnosti i pomisli da se ponaša bahato, da zloupotrebi svoj položaj ili ignoriše potrebe ljudi, sada zna da postoji direktna, trenutna i transparentna kontrola građana. Nema više skrivanja iza funkcija. Ovakva direktna veza između naroda i vrha države deluje kao snažno upozorenje svima koji zaborave da su tu zbog građana, a ne obrnuto. Milionski klikovi prvog dana nisu samo statistika, to je jasna poruka javnosti da se bahatost više neće tolerisati - kaže Lisica za Kurir.