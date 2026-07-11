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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručuje da je portal "Ko si bre ti" - prilika da se vrati vlast običnom čoveku.⁩

"Bahati funkcioner, on prema čoveku nastupa kao da je on ispod njega, da bi ga omalovažio i rekao 'Šta ti pa ne možeš mi ništa. Ne možeš mi ništa, ti si mali'. E, ovo je prilika da se vrati vlast običnom čoveku, odnosno da on zna da može, a može tako što će se obratiti na pravu adresu", kaže ministarka Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"Ako mi ne sankcionišemo takvo ponašanje, mi onda činimo mnogo veću štetu, ne zato što to ponašanje dopuštamo, nego zato što smo nepravedni prema onim ljudima koji se časno ponašaju. I onda on kaže: 'Pa čekaj, ja sam korektan, ja to ne radim. Pristojno se ponašam, pridržavam se propisa, a vi tolerišete nekog ko sve suprotno radi'. Ljudi kažu onda: 'Ja sam budala što se pridržavam propisa ako vi dopuštate nekom drugom da ih krši bez sankcija".