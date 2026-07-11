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Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je u centru Njujorka međunarodnu kampanju "Upoznajte srpsko stradanje", kojom se prvi put u istoriji u Sjedinjenim Državama predstavlja priča o stradanju srpskog naroda.

U okviru ove kampanje održava se pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o vekovnom stradanju srpskog naroda, saopšteno je iz Memorijalnog centra.

Pokretna izložba danas i juče saobraća ulicama Menhetna, jednog od najprepoznatljivijih i najprometnijih urbanih centara sveta, čija dnevna populacija, zajedno sa stanovnicima, zaposlenima, turistima i posetiocima, dostiže gotovo četiri miliona ljudi.

Sadržaji kampanje prikazuju se na najpoznatijim lokacijama Njujorka, uključujući prostor ispred sedišta UN, kao i brojne druge lokacije koje predstavljaju simbole globalne diplomatije, medija i savremenog urbanog života.

Na digitalnim ekranima prikazuju se dokumentarna građa, arhivske fotografije i istorijske činjenice, praćeni kju-ar kodom koji posetioce vodi na zvaničnu internet stranicu Memorijalnog centra Republike Srpske, posebno pripremljenu za međunarodnu publiku.

Posetioci imaju priliku da se upoznaju sa činjenicama o genocidu nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj (NDH), stradanju više od milion Srba tokom Drugog svetskog rata, sistemu koncentracionih logora, uključujući i činjenicu da je NDH bila jedina država u okupiranoj Evropi koja je osnovala specijalizovane koncentracione logore za decu.

Predstavljaju se i dokumentovane činjenice o stradanju više od 30.000 Srba tokom rata u BiH, stradanju Srba u Srednjem Podrinju i Birču, progonu više od 250.000 Srba iz Hrvatske, stradanju Srba na Kosovu i Metohiji, logorima, masovnim grobnicama, nestalim licima, učešću stranih mudžahedina u ratu u BiH, kao i NATO bombardovanju SR Jugoslavije 1999. godine.

Poseban segment kampanje posvećen je stradanju srpske dece, sa ciljem da se kroz sudbine najmlađih pokaže ljudska dimenzija tragedija koje su obeležile srpski narod.

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