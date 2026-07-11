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Građani Srbije od juče mogu na jednom mestu da prijave korupciju, zloupotrebe i bahato ponašanje nosilaca javnih funkcija, zahvaljujući novoj platformi "Ko si, bre, ti", koja je zvanično počela sa radom. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je reč o važnom mehanizmu za direktnu komunikaciju građana sa državnim institucijama i rešavanje problema na lokalnom nivou, navodeći da je interesovanje veliko uprkos pokušajima obaranja sistema u prvim satima rada portala.

Foto: Printskrin

Vučić je danas tokom obilaska radova na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca izneo precizne podatke o funkcionisanju platforme.

- U prvih 24 sata do jutros u 9 sati, ukupno 429 prijava. A nećete verovati koliko je klikova bilo: 5.700.000. To vam ne govori da je stvarnih 5.000.000 ljudi kliktalo, već da su bili veliki pokušaji rušenja platforme, i nekome je to mnogo zasmetalo. Ovo je jedan izuzetan mehanizam. Nisam znao da postoji naselje Ravne u Prokuplju i da imaju 2 kontejnera, ali da niko ne sklanja smeće iz tih kontejnera. Sad znam. I danas ću da pozovem i gradonačelnika Prokuplja. Kao što vidite, rekao sam: ne znam ko je poslao prijavu, ali sam dobio i fotografiju", rekao je Vučić.

Kao jedan od konkretnih slučajeva prijavljenih putem platforme, Vučić je naveo problem iz Sremčice, gde se u centru naselja izliva kanalizacija, dok građani, kako je rekao, uprkos ranijim apelima nisu dobijali odgovor niti reakciju nadležnih.

- Znam koga da pozovem da to može da uradi. Ne mogu hiljadu stvari, ali vam govorim stvari koje mogu.

On je kao primer naveo i prijave iz Gornjeg Milanovca, koje se odnose na zdravstveni sistem, od tvrdnji o nezakonitom uvidu u lekarske kartone i nezadovoljstva tretmanom pacijenata, do pohvala pojedinim lekarima za njihov rad.

Prema njegovim rečima, informacije sa platforme biće prosleđene nadležnim ministrima, koji će potom proveravati navode građana, angažovati inspekcije i preduzimati korake kako bi se uočeni problemi rešavali.

- Imate od zdravstva iz Gornjeg Milanovca, gde se žale o nezakonitom uvidu u lekarski karton, do toga da neki ljudi izuzetno hvale lekare, neki govore da nisu imali najbolji tretman, i tako dalje. Te podatke dobije nadležni ministar, nadležni ministar onda uzme i to proveri sve, vidi, pošalje inspekciju, ode sam, lično se uveri, i proba da to promeni", navodi Vučić.

Predsednik je istakao da je nova platforma "Ko si, bre, ti?" pokrenuta upravo sa ciljem da se čuje glas naroda i rešava problem po problem, bez arogancije prema građanima.

- Moja poruka vama sada je - Čujem vas, slušam vas i slušaću vas stalno i rešavaću probleme zajedno sa vama. Vi jeste i naša i moja snaga, beskrajno vam hvala, mnogo vas volim i vama i vašim porodicama želim sve najbolje. Bez vas ništa ne bismo mogli da uradimo - rekao je predsednik okupljenima.