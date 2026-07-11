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Večeras u 20.09 stigla je hiljadita prijava na portal "Ko si bre ti"! Neverovatno interesovanje građani su pokazali za novu platformu, koja je juče počela sa radom.

Portalu možete pristupiti klikom na kosibreti.rs.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći o portalu "Ko si bre ti", rekao da je pokrenut sa ciljem da se čuje glas naroda i da se rešava problem po problem, bez arogancije prema građanima. Očigledno je pokretanje ove platforme predstavljalo pun pogodak.

Foto: Ilija Ilić

"Čujem vas, slušam vas i slušaću vas stalno i rešavaću probleme zajedno sa vama", poručio je Vučić ranije danas.

Podsetimo, platforma "Ko si bre ti" namenjena je prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa, a zasnovana je na platformi GlobaLeaks, koja se koristi u brojnim evropskim državama i institucijama.

Foto: Printskrin

"U prvih 24 sata do jutros u 9 sati bilo je, nećete verovati, 5.700.000 klikova. To vam ne govori da je stvarnih 5.000.000 ljudi kliktalo, već da su bili veliki pokušaji rušenja platforme, i nekome je to mnogo zasmetalo. Ovo je jedan izuzetan mehanizam", dodao je predsednik Vučić.

Bez ostavljanja ličnih podataka

Prijava se podnosi bez registracije, bez ostavljanja ličnih podataka, bez praćenja korisnika, bez registrovanja IP adrese onih koji prijavljuju i bez prikupljanja informacija koje bi mogle da otkriju identitet podnosioca prijave.

1/6 Vidi galeriju Korak po korak - Podnošenje prijave na portalu "Ko si, bre, ti?" Foto: Printscreen/kosibreti.rs

Zahvaljujući ovakvoj kriptovanoj (šifrovanoj) arhitekturi, sistem obezbeđuje visok nivo anonimnosti, poverljivosti i tehničke zaštite, zbog čega predstavlja jedno od najbezbednijih dostupnih rešenja za prijavljivanje korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa.