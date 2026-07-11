"Imam moralnu obavezu da se, po ko zna koji put, javno zahvalim predsedniku Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću , kao i njegovim saradnicima – ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandri Sofronijević, ministru spoljnjih poslova Marku Đuriću i generalnom direktoru Infrastrukture Srbije Zoranu Jeftiću. Građani Crne Gore treba da znaju da je kvar tranformatora (EVP) u Elektrovučnoj podstanici Mojkovac ozbiljno ugrozio funkcionisanje železničkog saobraćaja na koridoru Beograd – Bar. Da nam Srbija nije odmah izašla u susret i omogućila napajanje sa svog sistema, posledice bi bile nesagledive – od prekida teretnog i putničkog saobraćaja, preko ogromne štete za Montecargo, Održavanje željezničkih voznih sredstava i Luku Bar, pa sve do ugrožavanja turističke sezone i ukupne privrede Crne Gore. Naravno rukovodstvo Infrastrukture Crne Gore čini sve šta je u njihovoj mogućnosti da otklone nastalu havariju", rekao je Miroslav Brajović i dodao:

"Zato ovu zahvalnost iznosim javno. Činjenice su važnije od politike. Oni koji danas kritikuju Srbiju i predsednika Aleksandra Vučića, da sam na njihovom mjestu ja bih preispitao dali uopšte predsjednik i Srbija to zaslužuju, posle sveg što čine za građane Crne Gore, činjenica da je upravo Srbija pomogla da jedna od najvažnijih ekonomskih žila kucavica Crne Gore nastavi da funkcioniše, kao i preko dve hiljade radnika da nastave da izdržavaju svoje porodice od svog rada. Ovo, međutim, nije prvi put da Srbija i njen predsednik gospodin Aleksandar Vučić ophodi prema Crnoj Gori, krajnje ozbiljno, državnički pa i humano. Hvala za pomoć tokom pandemije – za respiratore i vakcine. Hvala što nikada niste dozvolili da stane željeznički koridor Beograd – Bar. Hvala što ni u najtežim vremenima niste uskraćivali osnovne životne namirnice građanima Crne Gore. Hvala za svakog našeg čoveka kojem je bilo potrebno lečenje u Srbiji, a kome ste pomogli ne pitajući kako se zove, kojoj veri ili naciji pripada. Posebno sam ponosan što Vas nikada nisam molio za sebe niti svoju porodicu, već isključivo za građane Crne Gore. To činim i danas. Verujem da će doći vreme kada ćemo shvatiti da Srbija i Crna Gora ne mogu jedna bez druge, tada odgovorno tvrdim da će svima biti bolje. Zahvalnost za učinjeno dobro nije znak slabosti, već dostojanstva i velike hrabrosti. Hvala Srbijo.Hvala, gospodine predsedniče Aleksandre Vučiću".