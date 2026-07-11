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"Da vam kažem da u ovim nemirnim, smutnim vremenima svuda u svetu imamo težak zadatak: da sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Naši ljudi su već naviknuti i misle da je to zauvek dato. Nije. To morate pametnom politikom stalno da čuvate, stalno da radite, da poboljšavate ekonomiju, da poboljšavate životni standard građana.

Kako je istakao, za njega je važno takođe da pokaže brigu prema ljudima.

- Uvek sam srećan kada otvaramo autoputeve, brze saobraćajnice, ali rekao bih i regionalne, državne, ali pre svega lokalne puteve. Mnogo sam srećan jer znam da to znači život. Moja poruka vama sada je: čujem vas i slušam vas, i slušaću vas stalno, i rešavaću probleme zajedno sa vama.

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