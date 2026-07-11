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"Da vam kažem da u ovim nemirnim, smutnim vremenima svuda u svetu imamo težak zadatak: da sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Naši ljudi su već naviknuti i misle da je to zauvek dato. Nije. To morate pametnom politikom stalno da čuvate, stalno da radite, da poboljšavate ekonomiju, da poboljšavate životni standard građana.

Kako je istakao, za njega je važno takođe da pokaže brigu prema ljudima.