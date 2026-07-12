Predsednik Srbije jučerašnji dan proveo je na jugu zemlje u razgovoru s narodom koji je želeo da ga vidi, pozdravi i stisne mu ruku.
Politika
"PROĐI ONUDA, TO JE TVOJ TATA RADIO" Vučić nema s kim nije stao da prozbori makar reč, sjatilo se i staro i mlado da ga vidi, ovako su padali selfiji! (VIDEO)
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- Da znate svi vi, svojoj deci i unucima da kažete: Prođi onuda, to je tvoj tata i tvoj deda radio! To smo mi napravili i to smo mi uradili! To je nešto što niko ne može da vam ukrade, sve drugo u životu može, ali vašu marljivost, vaše znanje i ono što ste uradili ne može niko, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je juče obišao jug zemlje, razgovarao s narodom koji je želeo da ga vidi, pozdravi i stisne mu ruku.
Foto: TikTok Printscreen
Podsetimo, predsednik je obišao završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca, u Leskovcu, u dužini od 3.900 metara, i upoznao se s radom mobilne ambulante u selu.
Poseta naseljima Gornje i Donje Sinkovce kod Leskovca
Kurir.rs
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