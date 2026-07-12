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- Da znate svi vi, svojoj deci i unucima da kažete: Prođi onuda, to je tvoj tata i tvoj deda radio! To smo mi napravili i to smo mi uradili! To je nešto što niko ne može da vam ukrade, sve drugo u životu može, ali vašu marljivost, vaše znanje i ono što ste uradili ne može niko, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji je juče obišao jug zemlje, razgovarao s narodom koji je želeo da ga vidi, pozdravi i stisne mu ruku.

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Foto: TikTok Printscreen

Podsetimo, predsednik je obišao završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca, u Leskovcu, u dužini od 3.900 metara, i upoznao se s radom mobilne ambulante u selu.

Poseta naseljima Gornje i Donje Sinkovce kod Leskovca

 Kurir.rs

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