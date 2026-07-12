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- Dobro jutro svima, nedelja ujutru, evo rešio predsednik da poseti Ekspo, poplava sa neba, karakondžule padaju, ali on je rešio, poručio je ministar finansija Siniša Mali sa suvozačkog mesta obraćajući se predsedniku Aleksandru Vučiću koji je bio za volanom.

- Kiša je dobra, iako neće mnogo toga moći da se vidi na Ekspu, ali je dobro jer kiša naliva klip kukuruza!, kazao je Vučić i dodao:

- U svakom slučaju, ljudi, Ekspo moramo da završimo do 1. decembra, ma koliko teško bilo. Ali bez rada, nema napretka, a odmor je za neke druge ljude, dodao je Vučić na šta mu je Mali rekao da bi bilo "bezveze da se odmaramo nedeljom" na šta mu je Vučić rekao:

- E, često se odmaraš, ti... Ništa nemoj ti o tome da govoriš..., rekao je Vučić Malom.

- Obilazak Ekspa u nemogućim uslovima. Bar sam Siniši uništio nedeljno prepodne..., poručio je predsednik.