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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Ekspo gradilište u Surčinu sa prvim potpredsednikom vlade i ministrom finansija Sinišom Malim.

- Velike stvari radimo. Uprkos mom strahu i stalnom pitanju, hoćemo li završiti, u ovom trenutku mogu da kažem da vidim svetlo na kraju tunela. Ogromnim radom i trudom savladaćemo sve prepreke i predstaviti Srbiju u svetu na najbolji mogući način - poručio je predsednik u svojoj najnovijoj objavi na instagramu.

U prethodnoj objavi, predsednik je pokazao kako je iskoristio ovo nedeljno prepodne.

- Obilazak Ekspa u nemogućim uslovima. Bar sam Siniši uništio nedeljno prepodne... - napisao je Vučić na Instagramu uz video-snimak dok vozi automobil u kojem je na mestu suvozača ministar Mali.

Mali je istakao da je predsednik rešio da obiđe Ekspo uprkos lošim vremenskim uslovima, dok je Vučić poručio da Ekspo, u svakom slučaju, mora biti završen do 1. decembra ma koliko teško bilo.

- Mnogo si ti stručan, ne znaš koliko je dobra kiša. Sećam se, kad ova kiša pada, kad počne da naliva klip kukuruza, to su odlične stvari. Za Ekspo makar da imaju one radnice koje rade unutrašnje radove, to je super stvar i verujem da ćemo i danas moći da ih vidimo - rekao je Vučić.

Dodao je da će popodne biti u Jadranskoj Lešnici i da se nada da će sve biti u redu.

- Bez rada, nema napretka, a odmor je za neke druge ljude - rekao je Vučić.

Beograd će od 15. maja do 15. avgusta naredne godine biti domaćin Ekspa sa temom "Igra(j) za čovečanstvo: Sport i muzika za sve".