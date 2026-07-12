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Iako je vlast u Crnoj Gori u poslednje vreme radi sve da precrta sopstvenu istoriju i što više se distancira od Srbije, pa otcepljenje od srpske države pretvaraju maltene u najveći državni praznik i uspeh, izgleda da to sve padne u vodu kada im je potrebna pomoć Beograda ili kada treba da preuzmu zasluge naših službi bezbednosti kako bi proglasili "pobedu" u Crnoj Gori!

Tako se Aleksa Bečić, zamenik premijera Crne Gore Milojka Spajića, pohvalio u crnogorskim medijima da je uhapšen odbegli Beranac Vuk Vulević koji se nalazio na crvenoj Interpolovoj poternici. Bečić je obelodanio kako je ovo "još jedna sjajna vest za sektor bezbednosti u Crnoj Gori", ali je zaboravio na "detalj" da je Vulevića u Srbiji uhapsila srpska policija!

Foto: Printscreen

- Večeras još jedna sjajna vest za sektor bezbednosti i vladavinu prava u Crnoj Gori. Potvrđeno da je po crnogorskoj međunarodnoj poternici, u Srbiji lišen slobode begunac Vuk Vulević, koji se u Crnoj Gori tereti za izvršenje teških krivičnih dela - saopštio je Bečić, pokušavajući da sebi i svojim saborcima pripiše zasluge za hapšenje čoveka koji se u bezbednosnim krugovima percipira kao Zvicerovog vojnik.

Da sve bude bizarnije, Bečić je poručio da se "nastavlja impresivan niz lišenja slobode najznačajnijih begunaca od pravde i značajno se smanjuje njihov broj."

Foto: Printscreen

- Nema više tog imena koje može imati zaštitu države. Država je konačno iznad svih. Nastavlja se do konačne pobede! - poručio je Bečić, očigledno zaboravivši da više nije u zajednici sa Srbijom.

Iako je, dakle, Vulevića uhapsila srpska policija, ali to ni najmanje ne smeta Bečiću da pokuša da dobije neki jeftin politički poen, iako crnogorske službe bezbednosti i policiji prstom nisu mrdnule da se opasni kriminalac nađe iza rešetaka!

Foto: MUP Srbije

Da podsetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su operativna saznanja, koja su dovela do lociranja i jučerašnjeg hapšenja V. V. u Beogradu, kao i planiranje i sprovođenje same akcije, rezultat rada pripadnika MUP Srbije.

Kako je Kurir pisao, reč je o Vuku Vuleviću iz Berana za kojim je bila raspisana međunarodna poternica Interpola Podgorica za krivična dela organizovanje kriminalne grupe i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.