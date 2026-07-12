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Nezavisni članovi Saveta REM-a Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić odlučili su da se vrate u Savet REM nakon usvajanja Autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima.

Ovih četvoro članova REM-a izabrano je na sednici Skupštine Srbije 12. novembra prošle godine, ali su već 19. decembra podneli ostavke. Nakon što je parlament pre dva dana usvojio Autentično tumačenje člana 18. stav 4. Zakona o elektronskim medijima, odlučili su, kako navode, da preuzmu učešće u radu Saveta REM.

Tim povodom su iz DS-a sapštili da je takav potez nezavisnih članova Saveta REM "izdaja borbe građana i studenata", na šta im je oštro replicirao Milan Antonijević, poverenik za zaštitu ravnopravnosti, na svom Iks profilu.

- Šta je sad problem ako se konačno formira Savet REM-a? Kakva izdaja? Podsetiću vas da se članovi Saveta REM-a biraju u Narodnoj skupštini, u skladu sa zakonom i da je upravo kompromis, kao i kasnije Autentično tumačenje zakona omogućilo da se dođe do rešenja koje vidimo danas - naveo je Antonijević.

On je dodao da je Srbiji potreban REM sa kredibilitetom ako "govorimo o potrebi uređivanja medijskog prostora i većoj ravnopravnosti".

- Sada smo na korak od toga: imamo četvoro članova koje podržava vlast i četvoro koji su izrazito kritični prema vlasti, a ostaje da se izabere i deveti član iz reda nacionalnih manjina. I konačno, da se iz dimnjaka Skupštine Srbije zavijori beli dim i da svi uzviknemo: Habemus REM - poručio je Antonijević.