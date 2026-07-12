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U selu Zalazje u opštini Srebrenica obeležava se 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika u ovom i selu Sase, kao i u bratunačkim selima Biljača i Zagoni.

U Zalazju se sećaju i 22 srpska borca koja su zarobljena na Petrovdan pre 34 godine, a potom ubijena, prenela je RTRS.

Muslimanske snage iz Srebrenice, pod komandom Nasera Orića, upale su 12. jula 1992. godine, na Petrovdan, u više srpskih sela u srebreničkoj i bratunačkoj opštini i ubile 69 Srba.

Zarobljeno je 22 Srba, od kojih deset nije pronađeno, a gubi im se trag u logoru u bivšoj srebreničkoj policijskoj stanici.

Memorijalni centar Republike Srpske pokrenuo je juče u centru Njujorka međunarodnu kampanju "Upoznajte srpsko stradanje", kojom se prvi put u istoriji u SAD predstavlja priča o stradanju srpskog naroda.

U okviru ove kampanje održava se pokretna multimedijalna izložba sa dokumentovanim činjenicama o vekovnom stradanju srpskog naroda, saopšteno je iz Memorijalnog centra.

Kurir Politika/RTRS

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