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Hapšenje u Srbiji Vuka Vulevića, čije je ime na crnogorskoj poternici, ponovo je rasplamsalo nesuglasice koje već duže postoje na relaciji Beograd - Podgorica. Iako je hapšenje osobe, koja se dovodi u vezu sa vođom kavačkog klana Radojem Zvicerom, u potpunosti organizovao i sproveo MUP Srbije, Aleksa Bečić, zamenik predsednika Vlade Crne Gore Milojka Spajića, okitio se tuđim perjem i ovu akciju predstavio kao veliku pobedu crnogoskih službi bezbednosti!

- Nema više tog imena koje može imati zaštitu države. Država je konačno iznad svih. Nastavlja se do konačne pobede - poručio je Bečić, svesno ili ne zaboravljajući činjenicu da je Vulević uhapšen u Srbiji!

Za sve to Srbiji je vraćeno: uredama, nipodaštavanjem, usvajanjem izmenama Zakona u kome se naša zemlja predstavlja kao okupator Crne Gore, izbacivanjem srpskog jezika iz promena Ustava, proslavama otcepljenja kao kao najvećeg državnog praznika, deportacijom građana Srbije, uvredljivim grafitima na račun srpskog predsednika Aleksandra Vučića dok je boravio na Samitu u Tivtu... O priznavaju lažne države Kosovo odavno je sve rečeno i zapisano su srcima oba naroda.

Miroslav Brajović Foto: Privatna arhiva

Međutim, i dalje nekim ljudima urođena Njegoševa, crnogorska čast ne dozvoljava da prećute ovo pa se tako predsednik Nadzornog odbora "Montekarga" Miroslav Miki Brajović javno zahvalnost predsedniku Srbije Vučiću i državnom rukovodstvu zbog brze pomoći nakon kvara u Elektrovučnoj podstanici Mojkovac, čime je omogućeno nesmetano funkcionisanje pruge Beograd-Bar.

- Imam moralnu obavezu da se, po ko zna koji put, javno zahvalim predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kao i njegovim saradnicima: ministarki građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandri Sofronijević, ministru spoljnjih poslova Marku Đuriću i generalnom direktoru Infrastrukture Srbije Zoranu Jeftiću. Građani CG treba da znaju da je kvar tranformatora (EVP) u Elektrovučnoj podstanici Mojkovac ozbiljno ugrozio funkcionisanje železničkog saobraćaja na koridoru Beograd - Bar. Da nam Srbija nije odmah izašla u susret i omogućila napajanje sa svog sistema, posledice bi bile nesagledive. Zato ovu zahvalnost iznosim javno. Činjenice su važnije od politike. Oni koji danas kritikuju Srbiju i predsednika Vučića, da sam na njihovom mestu ja bih preispitao da li uopšte oni to zaslužuju, posle sveg što čine za građane CG - kazao je Brajović i dodao:

Uvredljive poruke predsedniku Srbije tokom samita u Tivtu Foto: Društvene Mreže

- Činjenica da je upravo Srbija pomogla da jedna od najvažnijih ekonomskih žila kucavica CG nastavi da funkcioniše, kao i preko 2.000 radnika da nastave da izdržavaju svoje porodice od svog rada. Ovo, međutim, nije prvi put da Srbija i njen predsednik ophode prema CG krajnje ozbiljno, državnički pa i humano. Hvala za pomoć tokom pandemije: za respiratore i vakcine. Hvala što nikada niste dozvolili da stane željeznički koridor Beograd - Bar. Hvala što ni u najtežim vremenima niste uskraćivali osnovne životne namirnice građanima CG. Hvala za svakog našeg čoveka kojem je bilo potrebno lečenje u Srbiji, a kome ste pomogli ne pitajući kako se zove, kojoj veri ili naciji pripada. Verujem da će doći vreme kada ćemo shvatiti da Srbija i Crna Gora ne mogu jedna bez druge, tada odgovorno tvrdim da će svima biti bolje. Zahvalnost za učinjeno dobro nije znak slabosti, već dostojanstva i velike hrabrosti. Hvala Srbijo. Hvala, gospodine predsedniče Aleksandre Vučiću!

MUP Srbije: Jedno je međunarodna saradnja, a drugo konkretna akcija

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da su operativna saznanja koja su dovela do lociranja i hapšenja V. V. u Beogradu, kao i planiranje i sprovođenje same akcije, rezultat rada pripadnika MUP-a Srbije.

- Pripadnici Uprave kriminalističke policije, Odeljenja za posebne akcije i Policijske uprave za grad Beograd, Interventne jedinice 92, realizovali su akciju hapšenja na teritoriji Srbije, postupajući u skladu sa zakonom i svojim nadležnostima - saopštio je MUP.

U saopštenju se navodi da međunarodna policijska saradnja, postupanje po međunarodnim poternicama i razmena informacija sa partnerskim službama predstavljaju redovan i značajan segment borbe protiv organizovanog kriminala.

- Ipak, radi preciznog informisanja javnosti, neophodno je jasno razlikovati međunarodnu saradnju od operativnog rada koji je neposredno doveo do lociranja, planiranja i realizacije konkretnog hapšenja - piše u saopštenju MUP Srbije.

Politički filozof Dragoljub Kojčić ukazuje za Kurir da još od pre Drugog svetskog rata traje intenzivna politička kampanja da se Crna Gora udalji od Srbije i da se umanji politički kapacitet Srba koji tamo žive.

Politički filozof Dragoljub Kojčić Foto: Kurir Televizija

- Pri tome se računa na politčke metamorfoze i promene identiteta. Podsetimo se da je Sekula Drljević u svojim ranim radovima glorifikovao srpstvo i Srbiju i to u srpskoj Atini, Novom Sadu. Podsetimo se i Milovana Đilasa koji je prvo bio Srbin, pa zagovarao crnogorsku naciju, pa opet postao Srbin. U ovim metamorfozama ne zaostaje mi Milo Đukanović za koga jedna anegdota kaže: "Đed i otac su mi bili Srbi, i ja sam bio Srbin". Litije su pokazale da je u Crnoj Gori srpstvo neiskorenjivo! Ali prisustvujemo velikim pritiscima koji dolaze iz Hrvatske, ali iz nekog kurpnijeg međunarodnog okruženja - ocenjuje Kojčić i dodaje:

- Perfidna je ova najnovija ideja da se ignoriše večna spremnost Srbije da se nađe bratskoj Crnoj Gori u svakoj nevolji. Zašto perfidna? Upravo da bi se Srbima ogadila Crna Gora i da bi se produbio jaz koji je za Đukanovićeve vlasti već duboko iskopan. Međutim, litije su iznedrile jednu novu nacionalnu politiku Srba u CG i nju nikakve ujudrme ne mogu da upropaste.

Hapšenje Vulevića i ponašanje vlasti u Podgorici na svoj, duhovit način, prokomentarisao je i Milan Knežević, lider Demokratske narodne partije u Crnoj Gori.

Milan Knežević Foto: Marko Karović

- Kad sam počeo da gledam Argentinu, informacija je bila da je srpska policija uhapsila Vuka Vulevića. Kad se završila utakmica, shvatam da je u produžecima u stvari crnogorska policija uhapsila Vulevića. Što se sve izdešava u 120 minuta... Ne daj Bože da su bili penali, ispalo bi da je Vulević uhapsio sam sebe i predao se našoj policiji u Dobrakovu - napisao je Knežević i tako poslao jasnu poruku šta misli o pokušaju da crnogorska policija prisvoji tuđi, odnosno uspeh kolega iz Srbije zbog hapšenja Vulevića.