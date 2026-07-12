Slušaj vest

Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas da bez snažne Šumadije nema ni snažne Srbije, ističući da će parlamentarni i predsednički izbori biti veliki politički test, gde će građani dati odgovor na sve što dešavalo u našoj zemlji, a što su izazvali blokaderi.

- Pre godinu dana, na veliki praznik Petrovdan, blokaderi su palili i rušili, i hteli da bace Srbiju na kolena. Danas, na Petrovdan, narod im poručuje - pobedili smo! I uvek ćemo pobeđivati ujedinjeni u borbi za našu Srbiju - poručio je Vučević.

Vučević je na petrovdanskom okupljanju u selu Dulene nedaleko od Kragujevca čestitao slavu Petrovdan svim građanima koji slave, ukazujući da je reč o porodičnoj i crkvenoj slavi koja se obeležava širom Srbije, Republike Srpske i Crne Gore.

- Srbija se za godinu dana rekao bih mnogo promenila na bolje, krenuo je proces ujedinjenja i vraćanja normalnom i pristojnom životu. To je velika pobeda naroda, građana Srbije. Ogromna većina je uvek protiv rušenja, bez obzira za koga glasaju. Ne vole rušenje i nasilje. Blokaderi su tu napravili ozbiljan politički gaf, ali nisu uspeli da sakriju svoju pravu narav, a to je da nasiljem ostvare političke ciljeve - naveo je Vučević.

Dodao je da su blokaderi time opomenuli narod kakvo bi nasilje bilo, ako bi oni ostvarili svoje ciljeve i da se zato narod i vratio u normalne okvire i funkcionisanje države.

- Ponovio bih, to je pobeda naroda. Naravno da je rukovodstvo sa predsednikom na čelu znalo da vodi državu kroz velike izazove i prepreke. Ne zaboravite da niko u Srbiji nije stradao u tih prethodnih godinu i po dana. U mnogim državama za manje proteste i blokade, revolucije su gubljeni životu. U Srbiji nije, iako je bilo pokušaja da se ljudi likvidiraju. Uspeh je da niko nije stradao - rekao je Vučević.

Predsednik SNS je istakao da je potrebno sačekati veliki politički test - parlamentarne i predsedničke izbore, kada će narod Srbije dati odgovor na sve što se dešavalo.

- Verujem da naša lista, Ujedinjena Srbija je pravi naziv sa jasnim namerama i ciljem kuda Srbija treba da se kreće u narednom periodu. I posle tih 22 meseca velikih problema i izazova da se opet ujedinimo, upristojimo i vratimo normalnom životu - naveo je Vučević.

On je rekao da su blokaderi sve važne datume pokušali da uprljaju i upropaste podsećajući da je tako bilo na Vidovdan i Petrovdan prošle godine, i da su se uvek okupljali oko važnih datuma promovišući narodne vrednosti, a ustvari poništavajući sve što ima veze sa tim datumima.

- To je opomena narodu da dobro razumeju šta se dešava. Inreresuje me šta kaže narod u srcu Šumadije. Odavde su kretale mnoge velike stvari za srpski narod bez obzira gde on živi. Bez probuđene i snažne Šumadije nema ni snažne Srbije. Ovo je slobodarski kraj - rekao je Vučević.