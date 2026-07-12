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Narodni poslanici u Skupštini Republike Srbije, Aleksandar Čotrić i Aleksandar Jugović, izražavaju čvrsto očekivanje da će Evropski savet dati saglasnost za otvaranje Klastera 3 u pristupnim pregovorima Srbije.

- Srbija u ovom procesu uživa nedvosmislenu podršku Evropske komisije, kao i ključnih, najvećih i najuticajnijih država Evropske unije, poput Nemačke, Francuske, Italije i Španije. Ovakva podrška dolazi kao direktno priznanje za činjenicu da naša zemlja ubrzano i posvećeno usklađuje svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama i okvirom EU - navode u saopštenju Čotrić i Jugović:

- Svi razlozi za eventualno protivljenje daljem približavanju Srbije evropskoj porodici naroda imaju isključivo politički karakter. Reč je o motivima koji su uzrokovani zabrinutošću pojedinih zemalja iz regiona zbog ekonomskog napretka Srbije, kao i o iracionalnom strahu zbog istorijski bliskih odnosa koje Srbija tradicionalno neguje sa Ruskom Federacijom.

Republika Srbija nastavlja da posvećeno radi, kako na dostizanju visokih evropskih standarda, tako i na kontinuiranom poboljšanju životnog standarda svojih građana, dodaju i naglašavaju da u mnogim ključnim segmentima - pre svega u snažnom privrednom rastu, izgradnji moderne putne infrastrukture, privlačenju direktnih stranih investicija, modernizaciji zdravstvene zaštite, kao i održavanju istorijski niskih stopa nezaposlenosti i stabilne inflacije - Srbija je već sada nadmašila nemali broj punopravnih članica Evropske unije.