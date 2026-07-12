"NAKNADA ĆE SE POVEĆAVATI SVAKOG 1. MARTA": Đurđević Stamenkovski otkrila detalje novog zakona, roditelji-negovatelji dobijaju osiguranje i 65.000 dinara
Usvojen je zakon kojim se uvodi pravo na status roditelja-negovatelja i negovatelja, kao i mesečna novčana naknada od 65.000 dinara, uz uplatu doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje. Resorna ministarka Milica Đurđević Stamenkovski rekla je za RTS da taj zakon ne može unazad ispravljati nepravde, ali da će eliminisati buduće. Navodi i da se planira uvođenje usluge inkluzivnog pratioca i zajednice stanovanja, kako roditelji ne bi morali da brinu šta će biti sa decom kada njih ne bude bilo.
Skupština Srbije usvojila je u petak Zakon o roditeljima-negovateljima i negovateljima.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je za RTS da zakon ne može da ima retroaktivno dejstvo i da ne može unazad ispravljati nepravde koje su postojale, ali da će eliminisati buduće.
- Uvek će postojati sadržaj koji možemo da unapredimo, upotpunimo, ali mi smo usvajanjem ovog zakona, na čemu sam zahvalna 140 narodnih poslanika koji su glasali za njega u Skupštini, ali pre svega udruženjima roditelja koji su učestvovali u radnoj grupi, stvorićemo zdrave temelje na kojima ćemo moći kasnije da gradimo položaj roditelja-negovatelja - rekla je ministarka.
Iznos novčane naknade nije fiksan
Milica Đurđević Stamenkovski ističe da se prvi put govori o pravima roditelja, dok se do sada govorilo samo o pravima dece.
- Prava roditelja koji dvadeset četiri časa brinu o svojoj deci ovim zakonom su zagarantovana time što oni prvi put dobijaju mesečnu naknadu u iznosu od 65.000 dinara - rekla je Đurđević Stamenkovski dodajući da se naknada dobije bez obzira na to koliko je godina roditelj bio uz dete.
Dakle, uz naknadu od šezdeset pet hiljada dinara, za koju moram da naglasim da nije fiksna.
Naknada će se, kaže, povećavati svakog prvog marta i usklađivaće se sa nominalnom stopom rasta prosečne zarade u Srbiji.
Zakon ne suspenduje nijedno postojeće pravo
Ističe i da, ukoliko roditelj nije penzijski osiguranik, nije zaposlen i nije radno angažovan, može ostvariti pravo na ovaj status kroz Zakon roditelj-negovatelj.
Napominje i da ovaj zakon ne suspenduje nijedno od postojećih prava.
- Deca i osobe nastavljaju da primaju uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć i nastavljaju da koriste usluge socijalne zaštite - rekla je ministarka.
Inkluzivni pratilac i zajednica stanovanja
Ističe i da se ne suspenduje pravo roditelja-negovatelja nakon navršene osamnaeste godine deteta, već se produžava ukoliko postoji potreba.
Za narednu nedelju najavljuje usvajanje izmena pravilnika kojim će uvesti novu uslugu, a to je usluga inkluzivnog pratioca.
- Inkluzivni pratilac je tu da nastavi da bude u pratnji deteta čak i kada ono završi školovanje - rekla je Đurđević Stamenkovski.
Najavljuje i uvođenje zajednice stanovanja kako bi se rešilo ključno pitanje koje roditelji imaju pred sobom – "šta će biti s mojim detetom kada mene više ne bude?"
"Neki roditelji će prvi put dobiti zdravstvenu karticu"
Uz novčanu naknadu roditeljima će biti uplaćivani porezi i doprinosi, što znači da oni mogu da akumuliraju taj staž.
- Ako je majka negovala dete i u prethodnom periodu stekla radni staž, da li je on pet godina, tri godine, nije važno, onog časa kada ona postane roditelj-negovatelj, ona taj staž koji stiče tokom statusa roditelj-negovatelj može da akumulira, odnosno pridruži godinama staža koje već ima - rekla je Đurđević Stamenkovski.
Navela je da je suština zakona u tome da roditelji-negovatelji budu osiguranici.
- Mi ćemo nakon 1. oktobra, kada roditelji krenu da se prijavljuju, dobiti situaciju u kojoj će neke majke i očevi prvi put steći pravo na zdravstvenu knjižicu. To njima mnogo više znači od mesečne naknade, naročito zato što govorimo o ljudima koji su do sada bili u potpunosti nevidljivi za sistem - rekla je ministarka.
Predviđeno je i da u slučaju da dete premine, roditelj nastavlja šest meseci da prima naknadu po osnovu statusa roditelja-negovatelja.
- Nismo želeli da te ljude, suočene sa takvom tragedijom, preko noći ostavimo same sa sobom, bez egzistencije, bez primanja, bez bilo kakvih naknada - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski.
Rešenja će izdavati centri za socijalni rad
Roditeljima je poručila da pripreme dokumentaciju jer se od 1. oktobra kreće u proceduru za sticanje prava na status roditelj-negovatelj. Rešenja izdaju centri za socijalni rad.
- Mi ćemo tu proceduru maksimalno pojednostaviti, izvršićemo obuke u centrima za socijalni rad. Centar je taj koji izdaje rešenje na osnovu dokumentacije koja se podnosi, a sa Ministarstvom se potpisuje ugovor - zaključila je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.
Kurir.rs/RTS