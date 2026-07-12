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Usvojen je zakon kojim se uvodi pravo na status roditelja-negovatelja i negovatelja, kao i mesečna novčana naknada od 65.000 dinara, uz uplatu doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje. Resorna ministarka Milica Đurđević Stamenkovski rekla je za RTS da taj zakon ne može unazad ispravljati nepravde, ali da će eliminisati buduće. Navodi i da se planira uvođenje usluge inkluzivnog pratioca i zajednice stanovanja, kako roditelji ne bi morali da brinu šta će biti sa decom kada njih ne bude bilo.

Skupština Srbije usvojila je u petak Zakon o roditeljima-negovateljima i negovateljima.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski rekla je za RTS da zakon ne može da ima retroaktivno dejstvo i da ne može unazad ispravljati nepravde koje su postojale, ali da će eliminisati buduće.

- Uvek će postojati sadržaj koji možemo da unapredimo, upotpunimo, ali mi smo usvajanjem ovog zakona, na čemu sam zahvalna 140 narodnih poslanika koji su glasali za njega u Skupštini, ali pre svega udruženjima roditelja koji su učestvovali u radnoj grupi, stvorićemo zdrave temelje na kojima ćemo moći kasnije da gradimo položaj roditelja-negovatelja - rekla je ministarka.

Iznos novčane naknade nije fiksan

Milica Đurđević Stamenkovski ističe da se prvi put govori o pravima roditelja, dok se do sada govorilo samo o pravima dece.

- Prava roditelja koji dvadeset četiri časa brinu o svojoj deci ovim zakonom su zagarantovana time što oni prvi put dobijaju mesečnu naknadu u iznosu od 65.000 dinara - rekla je Đurđević Stamenkovski dodajući da se naknada dobije bez obzira na to koliko je godina roditelj bio uz dete.

Foto: Printskrin RTS

Dakle, uz naknadu od šezdeset pet hiljada dinara, za koju moram da naglasim da nije fiksna.

Naknada će se, kaže, povećavati svakog prvog marta i usklađivaće se sa nominalnom stopom rasta prosečne zarade u Srbiji.

Zakon ne suspenduje nijedno postojeće pravo

Ističe i da, ukoliko roditelj nije penzijski osiguranik, nije zaposlen i nije radno angažovan, može ostvariti pravo na ovaj status kroz Zakon roditelj-negovatelj.

Napominje i da ovaj zakon ne suspenduje nijedno od postojećih prava.

- Deca i osobe nastavljaju da primaju uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć i nastavljaju da koriste usluge socijalne zaštite - rekla je ministarka.

Inkluzivni pratilac i zajednica stanovanja

Ističe i da se ne suspenduje pravo roditelja-negovatelja nakon navršene osamnaeste godine deteta, već se produžava ukoliko postoji potreba.

Foto: Printskrin RTS

Za narednu nedelju najavljuje usvajanje izmena pravilnika kojim će uvesti novu uslugu, a to je usluga inkluzivnog pratioca.

- Inkluzivni pratilac je tu da nastavi da bude u pratnji deteta čak i kada ono završi školovanje - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Najavljuje i uvođenje zajednice stanovanja kako bi se rešilo ključno pitanje koje roditelji imaju pred sobom – "šta će biti s mojim detetom kada mene više ne bude?"

"Neki roditelji će prvi put dobiti zdravstvenu karticu"

Uz novčanu naknadu roditeljima će biti uplaćivani porezi i doprinosi, što znači da oni mogu da akumuliraju taj staž.

- Ako je majka negovala dete i u prethodnom periodu stekla radni staž, da li je on pet godina, tri godine, nije važno, onog časa kada ona postane roditelj-negovatelj, ona taj staž koji stiče tokom statusa roditelj-negovatelj može da akumulira, odnosno pridruži godinama staža koje već ima - rekla je Đurđević Stamenkovski.

Foto: Printskrin RTS

Navela je da je suština zakona u tome da roditelji-negovatelji budu osiguranici.

- Mi ćemo nakon 1. oktobra, kada roditelji krenu da se prijavljuju, dobiti situaciju u kojoj će neke majke i očevi prvi put steći pravo na zdravstvenu knjižicu. To njima mnogo više znači od mesečne naknade, naročito zato što govorimo o ljudima koji su do sada bili u potpunosti nevidljivi za sistem - rekla je ministarka.

Predviđeno je i da u slučaju da dete premine, roditelj nastavlja šest meseci da prima naknadu po osnovu statusa roditelja-negovatelja.

- Nismo želeli da te ljude, suočene sa takvom tragedijom, preko noći ostavimo same sa sobom, bez egzistencije, bez primanja, bez bilo kakvih naknada - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski.

Rešenja će izdavati centri za socijalni rad

Roditeljima je poručila da pripreme dokumentaciju jer se od 1. oktobra kreće u proceduru za sticanje prava na status roditelj-negovatelj. Rešenja izdaju centri za socijalni rad.

- Mi ćemo tu proceduru maksimalno pojednostaviti, izvršićemo obuke u centrima za socijalni rad. Centar je taj koji izdaje rešenje na osnovu dokumentacije koja se podnosi, a sa Ministarstvom se potpisuje ugovor - zaključila je ministarka Milica Đurđević Stamenkovski.