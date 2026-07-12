SVI MU KRIVI, OSIM NJEGA SAMOG! Dragan Đilas optužio političare iz Evropske unije da rade za Aleksandra Vučića! (VIDEO)
Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas je tokom svog gostovanja na blokaderskim medijima direktno optužio čelnike Evropske unije da su na strani predsednika Srbije Aleksandra Vučića.
Na pitanje voditeljke "da li vi kao proevropska stranka trpite zbog nekih stavova Evropske unije koja, ima se utisak, ima dosta razumevanja za Aleksandra Vučića", Đilas je odgovorio:
- Onda neka ga tetoši ova Ursula fon der Lajen koja ga je nasledila od Angele Merkel, Košta koji je predsednik Saveta Evrope, oni su na strani Vučića. Pa se pojavi neki Makron koji je na strani Vučića što mu je dao ovaj aerodrom, kupio avione, hoće nuklearke...pa i Bilčik što je bio, on je isto bio korumpiran, to je jedan kroz jedan, tu nema priče - rekao je Đilas.
Voditeljka je dodala da to nije Evropska unija.
- To su političari Evropske unije, vrlo sam precizan. koji su vrlo slični i drugim političarima - poručio je Đilas.
Kurir Politika