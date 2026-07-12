- Onda neka ga tetoši ova Ursula fon der Lajen koja ga je nasledila od Angele Merkel, Košta koji je predsednik Saveta Evrope, oni su na strani Vučića. Pa se pojavi neki Makron koji je na strani Vučića što mu je dao ovaj aerodrom, kupio avione, hoće nuklearke...pa i Bilčik što je bio, on je isto bio korumpiran, to je jedan kroz jedan, tu nema priče - rekao je Đilas.