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Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić danas je bila u Crepaji, u Kovačnici, gde je provela dan sa građanima. 

- Danas sam prepodne provela sa divnim ljudima u Crepaji, u Kovačici. Ni pljuskovi nisu mogli da spreče naše druženje, razgovore, zajedništvo. Došla sam i ovde da se zahvalim našem narodu, svim našim predivnim ljudima, bez obzira da li su Srbi, Mađari, Slovaci ili Rumuni, na ogromnoj i stalnoj podršci našem predsedniku Aleksandru Vučiću, našoj državi i našim institucijama. Uskoro će izbori, a pored večite mržnje i podela koje promovišu blokaderi, u poslednjih nedelju dana smo mogli da čujemo da im je plan i da penzionerima oduzmu pravo glasa, a da žene nazivaju prostitutkama i da se čak i ne stide uvreda na račun žena. Naša politika je potpuno drugačija od blokaderske — naša politika je ujedinjena Srbija! Svi su važni, sa svima treba razgovarati, a posebno poštovanje imamo prema naṣ̌im starijim sugrađanima i ženama. Njima dugujemo i posebnu zahvalnost za sve što rade za svoje porordice i našu zemlju. Na izborima će ljudi moći da biraju između ujedinjene Srbije i Srbije podela, između pobedničke i podaničke Srbije! Živela Srbija i naš predivni narod! - navela je Brnabić. 

Kurir.rs

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