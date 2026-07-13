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Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas tokom gostovanja na blokaderskim medijima, istakao je da je veliki politički uspeh takozvane proEu opozicije što je Evropski parlament usvojio najoštriju Rezoluciju u svojoj istoriji uperenu protiv Srbije.

Nakon ove izjave, Đilas je otišao korak dalje u svojoj političkoj kampanji protiv predsednika Srbije, te je čelne ljude Evropske unije, poput Ursule fon der Lajen, Emanuela Makrona i Antonia Košte, optužujući ih da rade za Aleksandra Vučića.

Na pitanje voditeljke da li oni kao proevropska stranka trpe zbog nekih stavova Evropske unije koja, ima se utisak, ima dosta razumevanja za Aleksandra Vučića, Đilas je odgovorio:

- Ovi neki njegovi, ova Ursula fon der Lajen koja ga je, koja je nasledila Vučića od Angele Merkel pa ga tetoši, Košta koji je predsednik Saveta Evrope, oni su na strani Vučića. Pa se pojavi neki Makron koji je na strani Vučića što mu je dao ovaj aerodrom, kupio avione, oće nuklearke...pa i Bilčik što je bio, on je isto bio korumpiran, to je jedan kroz jedan, tu nema priče - rekao je Đilas.

Obmana naroda

Marko Matić iz Centra za odgovorne medije, za Kurir ocenjuje da je ovakva sramotna izjava opozicionara samo još jedna obmana javnosti u cilju pridobijanja potencijalnih glasača.

Marko Matić, Centar za odgovorne medije Foto: Kurir Televizija

- Optužbe na račun čelnika EU zbog "nedovoljne" oštrine i neuvođenja sankcija protiv Srbije, kao i optužbe da oni direktno rade za Vučića, predstavljaju školski primer neodgovornog političkog delovanja. Ono nije usmereno na unapređenje javnog intetesa, već isključivo na uskogrupne partijske interese koji slede logiku što je gore za Srbiju, to je veća šansa da se oni dokopaju vlasti. Takvim odnosom prema sopstvenim građanima i čelnicima EU dokaz je da koalicija Đilas-Ponoš nije nikakva proevropska opcija u Srbiji već samo jedna u nizu obmana čiji je cilj privlačenje proevropskih glasača koji su razočarani zbog zastoja evropskih integracija - istakao je Matić.

Poslednje uporište opozicije

Aleksa Grubešić iz Centra za društvenu stabilnost, naglašava da je opozicija u sve većoj meri opsednuta Aleksandrom Vučićem, da pokušavaju na svakom koraku sabotažu Srbije, te da se ne libe u nedostatku svojih političkih sredstava da udaraju na sopstvenu zemlju i narod.

Aleksa Grubešić, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

- Poslednje uporište evroatlantske opozicije je obraćanje stranim faktorima. Socijaldemokratske i prodemokratske opcije svojom politikom i podrškama rezolucijama dokazali su da su antisrpski nastrojeni. Optužuju Aleksandra Vučića da ga podržavaju svetski lideri, a time samo pokazuju svoju nemoć - poručio je Grubešić.

On dodaje da je narod svestan da je narod i te kako svestan pokušaja manipulacije od strane opozicije.

- Tragično je da maše poentu politike jer većinu građana ne zanima otvaranje Klastera 3, niti izveštaji o uspesima Srbije njihovog druga Tonina Picule, istaknutog srbomrzca. Đilas nema popularnost, nema podršku sopstvenih građana, te mu jedino preostaje obraćanje stranim liderima. Potrebno je naglasiti da građani takvima nikada neće dati svoje poverenje, oni to prepoznaju. Neki petokolonaši i Kvislinzi neće nikad prevratom uspeti da dođu na vlast, jer narod to neće dozvoliti. Marinika Tepić, Dragan Đilas, Pavle Grbović, Borko Stefanović...takvi poput njih su postojali uvek u političkoj istoriji Srbije, ali građani su svesni da oni nemaju ništa da im ponude - zaključuje Grubešić.