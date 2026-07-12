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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je u poseti porodici Todorović u Jadranskoj Lešnici kod Loznice, nakon čega je otišao na druženje sa narodom.

Vučić je od građana na poklon dobio razne poklone.

1/9 Vidi galeriju Vučić sa narodom u Jadranskoj Lešnici Foto: Printskrin Pink TV

- Gde god da sam bio ne sećam se da sam video ovoliko ljudi pod šatorom - poručio je Vučić.

- Nisam sasvim zahvalan jer znam da smo mogli bolje i više. Zahvalan sam što ste izdržali najveći mogući teror u poslednjih godinu i po dana. Hvala što se niste predali, da pobede pristojnu Srbiju ne mogu.

- Biće uskoro otvoren novi put, Sremska Rača-Kuzmin, ostaje nam da dovedemo jednog velikog investitora, da rešavamoi probleme u školama. Da nastavimo da radimo. Jedino da ovi naši divni fudbalere iz Loznice nas obraduju ulaskom u super ligu i onda nema kraja. Mnogo sam srećan što imamo čime da se pohvalimo. Kada prođe vreme i kada analizirate uz svu svoju ljutnju što nije sve potaman i kako ste očekivali, ali od drugog Svetskog rata pa na ovamo, kada je to više urađeno za Loznicu? A to je tek početak, tek prvo poluvreme.

Foto: Printskrin Pink TV

- Svako selo poznajem u vašem kraju. Znam još koliko nam puteva i kanalizacije nedostaje. Ne možemo sve jer Loznica i danas ima deficit na dnevnom nivou. Prihodi su 4,2 milijarde. Kada živiš za nešto i to radiš godinama, onda znaš svaki broj. Ovo su veći prihodi i to je super. Zadovoljan sam kako se Dragana borila. Hvala joj što nije poklekla ni pred onim siledžijama ni pred onima koji su hteli zemlju da upropaste. Čuvaćemo svoju zemlju. Nije uvek lako. Pritisci na Srbiju su sa svih strana. Mala smo zemlja ali uspevamo da sačuvamo nezavisnost. Niko oko nas ne može da vodi takvu politiku. To smo uspeli zahvaljujući narodu koji je uvek verovao.

SA PORODICOM TODOROVIĆ

Porodica Todorović broji osam članova, a Dragan i njegova supruga imaju dva sina i dve ćerke. Osim Dragana i njegove supruge, u kući u Jadranskoj Lešnici sa njima živi i jedan sin sa svojom suprugom i dvoje male dece.

Porodica Todorović se bavi stočarstvom i voćarstvom.

1/31 Vidi galeriju Vučić u poseti porodici Todorović Foto: Kurir, Printskrin Pink TV

Po dolasku, predsednika Vučića srdačno je dočekala porodica Todorović, a usledio je i aplauz.

- Hvala vam na svemu što radite za Loznicu, za Srbiju - rekao je domaćin Dragan predsedniku Vučiću tokom dočeka.

- Neverovatno koliko je lepo. Svaki put kad obilazim i kad idem dole prema Azbukovici uvek se iznenadim koliko je lepo - rekao je Vučić, opisujući ove predele.

Domaćin je rekao da mu mališani Luka i Lazar najviše pomažu.

Na pitanje Vučića da li jedan od mališana voli da jede meso, rekao je: "Ne volim zbog zuba", što je nasmejalo sve prisutne.

Vučić je zatim upitao koji su to glavni problemi sa kojima se susreću nakon čega su mu izneti glavni problemi.

- Sad da vam otkrijem nešto, znaju svi koliko sam godina pokušavao i trudio se, razgovarao sa Svetskom bankom, da nam daju pošto nemamo problem sa javnim dugom, da nam uz grejs period daju veliki novac i da ga bacimo sav u puteve. I to lokalne puteve, regionalne puteve. Ne pričamo o auto-putevima, njih ćemo mi da finansiramo. Onda ćemo sve lokalne puteve da finansiramo jer to niko neće da finansira - istakao je predsednik.

Foto: Printskrin Pink TV

- Mnogo je urađeno, nikad nije urađeno sve. Treba sad krov na školi da nam se radi, dobili smo novu stolariju, prelepu salu, 105 miliona je koštala, po svim evropskim standardima, mnogo asfalta je urađeno. Ostao nam je taj krov na školi i imamo jedan put od Jadranske Lešnice preko Cera, to je put na manastir, od velikog značaja - rekao je domaćin Vučiću.

Vučić je rekao da je opštinskim novcem urađen deo puta. Potom je pitao koliko to može da košta, na šta mu je rečeno da je to skoro tri miliona evra.

Foto: Printskrin Pink TV

- Treba nam asfalt na putevima. To je rak-rana, ne samo u mojoj mesnoj zajednici - rekao je Dragan.

Nakon posete porodici Todorović, Vučić će razgovarati sa meštanima Jadranske Lešnice.

U puteve niko neće da finansira, a putevi prave razliku, konstatovao je Vučić.

"Sela liče na švajcarska i austrijska sela"

Predsednik je konstatovao da je sve više povratnika u Srbiji, kao i da se veliki broj ljudi vraća iz inostranstva zbog povećanih troškova života.

- Sela liče na švajcarska i austrijska sela. Izgledala su kao sirotinjska, ali kada im napraviš dobar put, izgledaju tri puta lepše - rekao je Vučić.

- Vraćaju se i u Gradište, Golubac i u Negotin. U prvom trenutku su se vraćali više stari, a sada se sve više vraćaju mladi. To je meni estonska predsednica rekla da kada ti prosečna plata pređe 1.000 evra onda ti ljudi krenu da se vraćaju zbog nižih troškova i svega. U Loznici je sada prosečna plata 850 evra - rekao je Vučić.

Vučić je podsetio da prostor Viskoze može biti najelitniji u Loznici.

- Posebno i zbog Minta koji je ubedljivo najveći investitor.

- Od '57. je viskoza radila. Imala je u jednom trenutku 11-12.000 zaposlenih. Onda je 2000-2001. razorena. Tad smo imali 12-13-14.000 nezaposlenih u Loznici - konstatovao je Vučić.

Vučić je podsetio na turoban period koji je prošla fabrika Viskoza i na veliki procenat nezaposlenih koji se tada pojavio.

O fabrici robota

- Što se tiče fabrike robota, 22. ili 29. avgusta vas pozivam u Šabac, u avgustu mesecu. Konačno je dogovoreno sve sa investitorom. Videćete sada bolju fabriku nego onu koju smo videli u Kini. U Šapcu će biti čudo - rekao je.

- Uradili smo stadion, brzu saobraćajnicu... Ostaje nam preko Malog Zvornika da uradimo. Onda smo rešili sve. To su strateški velike stvari.

- Još jedan investitor nam nedostaje u Loznici. Uskoro otvaramo Sljepčević - Badovinci, taođe važno za Bogatić, Šabac, uskoro i Kuzmin - Sremska Rača. Svi putevi ka Drini biće najbolji mogući.

Foto: Printskrin Pink TV

Predsednik je rekao da će sutra da počne s radom Lešnica - Čokešina.

U uspehu portala "Ko si bre ti"

- Do 17 sati imali smo 1.795. prijava. Ja sam prošao sam preko 800. Ostavite ono "Vučiću majmune..." Kad vidite ozbiljne stvari, možemo mnogo toga da promenimo. Srećan sam jer ljudi gde su se žalili gledamo odmah da rešavamo. Od Subotice do Niša smo odmah rešavali, srećan sam što smo neke stvari uspeli odmah da rešimo. Ljudi se žale, imamo problema s tim putem. Moraš da mi kažeš šta je problem s bezbednošću saobraćaja u Ulici Alekse Stojnića. Zapamtio sam sve što mi je stiglo na "Ko si bre ti".

- Ja sam video kad smo bili u Kini, od ovih u Šangaju. Oni to rade maestralno. Napravili su tim od 2000 ljudi koji svakoga dana primaju pritužbe i prijave od građana Šangaja. Oni ih prime po 50 dnevno, recimo, kad vi to izračunate to je oko sto hiljada prijava. Oni to direktno šalju u gradsku upravu i centralni komitet. Oni moraju da vide koliko su tih stvari rešili, koliko su odgovorili tih poruka. Od toga im zavisi da li su zadovoljili gradski komitet ili CK partije i na kraju su ljudi zadovoljni - rekao je.

Vučić je naglasio da je srećan što je moglo da se reši problem za nekoliko ljudi tamo gde nije bio zadovoljavajući tretman.

- Želimo da pokažemo da uvek želimo da čujemo ljude - istakao je.

- Da rešimo 5 ili 10 odsto toga, uspeh je. 200 problema smo rešili. Da nismo imali ovo, ne nismo rešili ni jedan. To ipak pokazuje neku vrstu rada, energije, truda...

Foto: Printskrin Pink TV

- Teško je razgovarati s narodom. Nije to lak posao. To je rudarski posao. Moraš ponekad da čuješ stvari koje nisu istina, a da izabereš lepu reč i ponašaš se pristojno. Ali to moraš da radiš. Za to si izabran i to moraju da razumeju funkcioneri i oni koji su izabrani da vode državu. Ali sam jako zadovoljan - rekao je predsednik.

- Oni će ovde da imaju takav turistički potencijal u Loznici i Lozničkim selima - rekao je.

- Ovde su sela, ne mogu da kažem bogata, ali nisu siromašna. Samo puteve da uradimo.

- Izgradnjom stadiona na Lagatoru izgradio si novi centar grada. Poskupelo sve od Korenite do Banje Koviljače.

Foto: Printskrin Pink TV

Konstatovao je da je lepa vest da se sve prodaje.

- Loznica je najveća na Drini, pa Bašta. Oni su nam veliki. Bašta je značajna i zbog Perućca i svega drugog, ali Loznica je najvažnija.

Da prenoći svaku noć je 56-57.000 ljudi. Ali da se vraćaju ljudi, oni povećavaju fertilnu bazu, to nije samo što se vratilo jedan ili dvoje, već će i oni da imaju decu, tako da je mnogo važno da za njih uradimo sve što možemo. Platili smo RS 10 miliona evra dodatno za Bijeljinu da se završi taj put od Sremske Rače.

Predsednik se ponovo osvrnuo na portal "Ko si bre ti", istakavši da je dobio veliki broj prijava.

- Daje efekte stvarno, ja sam računao i rekao sam da očekujem na godišnjem nivou 10.000 prijava, sad za 2 dana imam 2.000 prijava.

O novim merama

- Pametno smo postupali i skupljali pare godinama. To je već 15 godina koliko se skuplja taj novac kroz akcijske fondove, pa ćemo da vas obradujemo, sve punoletne građane. To nije bog zna šta, ali je to znak pažnje, i to je pokazatelj kako se država domaćinski odnosi. A ovo drugo što smo rekli, to bogami jesu ozbiljne mere i ozbiljan novac, posebno za naše penzionere, ali i za naše borce, i za socijalno ugrožena lica, i to sledi. Ja verujem da će to biti tamo negde do, do 15. septembra, a nadam se i malo ranije, možda čak i do 10. septembra - rekao je Vučić.