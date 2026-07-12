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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas domaćinstvo Dragana Todorovića u Jadranskoj Lešnici kod Loznice.

Porodica Todorović broji osam članova, a Dragan i njegova supruga imaju dva sina i dve ćerke.

Osim Dragana i njegove supruge, u kući u Jadranskoj Lešnici sa njima živi i jedan sin sa svojom suprugom i dvoje male dece.

Porodica Todorović se bavi stočarstvom i voćarstvom.

1/31 Vidi galeriju Vučić u poseti porodici Todorović Foto: Kurir, Printskrin Pink TV

Domaćin je rekao da mu mališani Luka i Lazar najviše pomažu.

Na pitanje Vučića da li jedan od mališana voli da jede meso, rekao je: "Ne volim zbog zuba", što je nasmejalo sve prisutne.

Detaljnije o poseti domaćinstvu Todorovića pročitajte KLIKOM OVDE.