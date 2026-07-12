- Nešto može, nešto ne može da se reši, ali da rešimo pet ili 10 odsto toga to je uspeh, nešto smo uradili. Zamislite, 10 odsto od 2.000 prijava koliko će sigurno biti do 21.00 je 200 rešenih problema. Da nismo imali ovo, ne bismo rešili nijedan. To ipak pokazuje neku vrstu rada, truda, energije koju je neko uložio - rekao je Vučić.

On je dodao da je odziv građana neverovatan i izrazio zahvalnost građanima na poverenju koji su prilikom podnošenja prijava veoma pristojni i samo traže rešenje problema.

- Ti ljudi nisu imali nadu da će neko njihov problem da reši, a mi radimo na tome da rešimo njihove probleme - kazao je Vučić.

Naveo je da portal nije radio par sati, jer ga stalno "obaraju" iz inostranstva i rekao je da ga to ne izenađuje, jer je taj portal jedna od najboljih mogućih stvari.

- To je trebalo da uradimo mnogo, mnogo ranije, uvek sam podsticao i govorio, ali je teško razgovarati s narodom. Nije to lak posao. To je ponekad jednako težak posao kao i rudarski posao. Moraš da čuješ svakoga, moraš ponekad da čuješ i ono što nije istina, moraš ponekad da čuješ uvrede na svoj račun, moraš ponekad da čuješ stvari koje nemaju smisla.

A opet, moraš da imaš lepu reč i moraš da odgovoriš na sve to i da se ponašaš pristojno. Nije to uvek jednostavno. Ali to moraš da radiš, zato si izabran. Nisi ti izabran da bi tebi bilo mnogo lepše, nego da bi ljudima bilo lepše. I to moraju da razumeju funkcioneri, to moraju da razumeju oni koji predstavljaju državu - rekao je Vučić.