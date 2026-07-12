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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je porodicu Todorović u Jadranskoj Lešnici kod Loznice, domaćinstvo sa osam članova, gde je, između ostalog, najavio proizvodnju humanoidnih robota u Šapcu. 

- Pozivam vas 22. ili 29. avgusta u Šabac. Konačno je dogovoreno sve sa investitorom - rekao je Vučić novinarima tokom posete domaćinstvu Dragana Todorovića, i istakao da će fabrika robota biti bolja nego ona koju je posetio u gradu Đasingu, u provinciji Džeđijang.

- U Šapcu će biti čudo. Loznica će takođe i dalje da napreduje. Doveli smo Adient, ali moraće da se pojačava sad i Adientu treba malo pomoći - rekao je Vučić.

Vučić u poseti porodici Todorović Foto: Kurir, Printskrin Pink TV

On je istakao da je urađen stadion i brza saobraćajnicu do Loznice.

- I sada treba ovo oko prelaza Šepak da uradimo, i onda nam ostaje do Malog Zvornika da produžimo preko Banje Koviljače, brzu saobraćajnicu i onda smo rešili sve, približili i Karakaj i Šepak i Republiku Srpsku i BiH i sve drugo. Tako da, to su strateški velike stvari - rekao je Vućić.

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Kurir.rs

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