Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je porodicu Todorović u Jadranskoj Lešnici, gde će razgovarati sa građanima.
Politika
NAROD ČEKA VUČIĆA Predsednik u poseti Jadranskoj Lešnici, građani ga dočekuju trobojkama (VIDEO/FOTO)
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u poseti porodici Todorović u mestu Jadranska Lešnica kod Loznice.
Nakon posete porodici, predsednik Vučić će razgovarati sa građanima, koji su se već okupili da ga dočekaju.
Porodica Todorović broji osam članova, a Dragan i njegova supruga imaju dva sina i dve ćerke.
Narod čeka Vučića Foto: Petar Aleksić, Kurir
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Osim Dragana i njegove supruge, u kući u Jadranskoj Lešnici sa njima živi i jedan sin sa svojom suprugom i dvoje male dece.
Detaljnije o poseti domaćinstvu Todorovića pročitajteKLIKOM OVDE.
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