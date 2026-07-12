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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u poseti porodici Todorović u mestu Jadranska Lešnica kod Loznice.

Nakon posete porodici, predsednik Vučić će razgovarati sa građanima, koji su se već okupili da ga dočekaju.

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Skup Srbija pobeđuje u Jadranskoj Lešnici Izvor: Kurir

Porodica Todorović broji osam članova, a Dragan i njegova supruga imaju dva sina i dve ćerke.

Narod čeka Vučića Foto: Petar Aleksić, Kurir


Osim Dragana i njegove supruge, u kući u Jadranskoj Lešnici sa njima živi i jedan sin sa svojom suprugom i dvoje male dece. 

Detaljnije o poseti domaćinstvu Todorovića pročitajteKLIKOM OVDE.

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