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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je porodicu Todorović u Jadranskoj Lešnici kod Loznice, domaćinstvo sa osam članova, gde je, između ostalog, najavio i velike projekte i ulaganja u srpska sela — ali i istakao koliko su već napredovala.

- Sela liče na švajcarska i austrijska sela. Izgledala su kao sirotinjska, ali kada im napraviš dobar put, izgledaju tri puta lepše. Vraćaju se i u Gradište, na Golubac, na istok Srbije. Kada prosečna plata pređe 1.000 evra, onda krenu da se vraćaju. U Loznici je sada prosečna plata 850 evra. Ne mislim da je ikada više urađeno za Loznicu, nego što je u poslednjih 10 godina - rekao je predsednik i dodao:

- Uradili smo stadion, brzu saobraćajnicu... Ostaje nam preko Malog Zvornika da uradimo. Onda smo rešili sve. To su strateški velike stvari.

1/31 Vidi galeriju Vučić u poseti porodici Todorović Foto: Kurir, Printskrin Pink TV

Vučić je rekao da je opštinskim novcem urađen deo puta. Potom je pitao koliko to može da košta, na šta mu je rečeno da je to skoro tri miliona evra.

- Još jedan investitor nam nedostaje u Loznici. Uskoro otvaramo Sljepčević - Badovinci, taođe važno za Bogatić, Šabac, uskoro i Kuzmin - Sremska Rača. Svi putevi ka Drini biće najbolji mogući.

Predsednik je rekao da će sutra da počne s radom Lešnica - Čokešina.

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