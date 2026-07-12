- Pametno smo postupali, i skupljali pare godinama. To je već 15 godina koliko se skuplja taj novac kroz akcijske fondove, pa ćemo da vas obradujemo, sve punoletne građane. To nije bog zna šta, ali je to znak pažnje, i to je pokazatelj kako se država domaćinski odnosi - rekao je on.

- Ovo drugo što smo rekli, to bogami jesu ozbiljne mere i ozbiljan novac, posebno za naše penzionere, ali i za naše borce, i za socijalno ugrožena lica, i to sledi. Ja verujem da će to biti tamo negde do 15. septembra, a nadam se i malo ranije, možda čak i do 10. septembra. U svakom slučaju, verujem da to sve možemo da uradimo, i da će ljudi da budu, na kraju krajeva, zadovoljni. To je ono što je najvažnije - poručio je predsednik.