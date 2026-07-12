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"Od 1. oktobra počinje primena Zakona o roditeljima-negovateljima i negovateljima. Proceduru ćemo maksimalno pojednostaviti: Centar za socijalni rad će izdavati rešenja, a sa Ministarstvom će se potpisivati ugovor", izjavila je ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski.

- 1. oktobra počinje primena zakona. Prijavljivanje u centrima za socijalni rad, odmah čim zakon krene. Spremite se, dakle, pripremite dokumentaciju. Od 1. oktobra vi možete da uđete u proceduru za sticanje prava. Mi ćemo tu proceduru maksimalno pojednostaviti. Izvršićemo obuke u centrima za socijalni rad - rekla je ministarka prilikom gostovanja na RTS i dodala:

- Centar je taj koji izdaje rešenje na osnovu dokumentacije koja se podnosi, a sa ministarstvom se potpisuje ugovor, jer ovo suštinski jeste jedna vrsta radnog odnosa. Ministarstvo ugovorom detaljnije precizira način obaveza i dužnosti koje mi imamo kao resor prema njima. Vidljivi za sistem, i naravno, mislim da to jeste revolucija u sistemu socijalne zaštite, ali za nas obaveza da mi već od 2. oktobra nastavimo dalje.