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Na praznik Petrovdan, ministar odbrane i potpredsednik SNS Bratislav Gašić boravio je u naseljenom mestu Voluja kod Kučeva, gde je sa meštanima obeležio ovaj tradicionalni praznik.

Čestitajući Petrovdan, Gašić je poručio da Srbija mora nastaviti putem razvoja i napretka, ističući da će politička opcija koju predstavlja svoje ciljeve i rad najbolje potvrđivati kroz ostvarene rezultate i realizovane projekte u prethodnom periodu.

Kako se može videti, ministar Gašić se rukovao sa okupljenim građanima ponaosob, i pokazao poštovanje prema ljudima. 

Kurir.rs/Televizija Plus

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