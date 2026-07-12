Gašić je pokazao veliko poštovanje prema okupljenim građanima rukujući se sa svima ponaosob i poručio da Srbija mora nastaviti putem napretka i rezultata
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MINISTAR GAŠIĆ U KUČEVU: Pokazao veliko poštovanje prema građanima, pa poručio - Srbija mora nastaviti putem razvoja! (VIDEO)
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Na praznik Petrovdan, ministar odbrane i potpredsednik SNS Bratislav Gašić boravio je u naseljenom mestu Voluja kod Kučeva, gde je sa meštanima obeležio ovaj tradicionalni praznik.
Čestitajući Petrovdan, Gašić je poručio da Srbija mora nastaviti putem razvoja i napretka, ističući da će politička opcija koju predstavlja svoje ciljeve i rad najbolje potvrđivati kroz ostvarene rezultate i realizovane projekte u prethodnom periodu.
Kako se može videti, ministar Gašić se rukovao sa okupljenim građanima ponaosob, i pokazao poštovanje prema ljudima.
Kurir.rs/Televizija Plus
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