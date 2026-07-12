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Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je danas tokom obilaska sela Trupale kod Niša gde je razgovarao sa građanima, da su narod i država iznad svega, kao i da ljudi žele da žive normalno i da ih niko ne deli.

"Na Petrovdan mi je zadovoljstvo što sam u centru juga naše otadžbine da se družimo i pozovemo na ujedinjenje Srbije. Čeka nas veliki izazov na izborima. Verujem da će Niš iznenaditi mnoge kako će glasati na izborima. Kada kažem mnoge mislim na one koji vole državu. A da će mnoge neprijatno iznenaditi i tu mislim na one koji su blokirali ovaj grad i ovu državu. Vidim da slave već pobedu u velikim gradovima. Neka oni unapred slave unapred dobijene utakmice, mi ćemo se boriti da pobedimo. Ne zbog procenta i broja mandata, već zbog ljudi i države", naveo je Vučević.

On je rekao da će predstojeći izbori biti izazovni, ali da veruje da će grad Niš izbornim rezultatom pozitivno iznenaditi one koji vole Srbiju, a negativno one koji su blokirali taj grad i državu.

Vučević je podsetio da predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i on pre više od godinu dana nisu mogli da dođu u Niš na sastanak i naveo da se sad atmosfera u potpunosti promenila i sve se vratilo u normalu.

"Pokušali su na svaki način da nas podele, da unesu zlu krv. A onda da se domognu vlasti. To je podvala. Pričali su da se mladi bore za pravdu i institucije, a oni su počinilio nepravdu, otimali su institucije. Rekli su da ih politika ne interesuje pa se videlo da ih samo politika interesuje. Rekli su da neće izbore pa smo videli da hoće samo izbore. Naravno da je danas svima jasno šta se dešava. Lagali su građane pričajući bajke i obmane. Ne bi bilo ovoliko ljudi ovde danas. To je najbolji odgovor na sve što nam se dešavalo", rekao je Vučević.

Poručio je Nišlijama da pogledaju šta se dešava u opštini Medijana, podsećajući da su ranije postojale priče da neće biti stranačkogzapošljavanja, da im ne trebaju službena kola, da neće trošiti pare na nekakve konkurse.