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"Pritisci na Srbiju su sa svih strana. Mala smo zemlja, a uspevamo da sačuvamo nezavisnost i suverenitet", poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić putem svog Instagram naloga.

- Pred nama su odlučujući izbori. Hoće li Srbija u budućnost sa pristojnim ljudima napred ili da se vraća u prošlost? - upitao je predsednik.

Kako je istakao nekada smo pobeđivali u odbojci, vaterpolu, košarci, danas pobeđujemo u ekonomiji.

- Da ih pobedimo, duplo više glasova da imamo nego oni - istakao je na kraju.