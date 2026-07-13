Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Parizu, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja Nacionalnog praznika Republike Francuske – Dana pada Bastilje.

Tokom posete, Vučić će prisustvovati i svečanoj večeri koju u čast šefova država i vlada priređuje predsednik Republike Francuske Emanuel Makron povodom ovog praznika.

Inače, ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje paradi povodom nacionalnog dana Francuske.

Vučić će jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO, ni EU, ni Koalicije voljnih, što predstavlja veliku čast za Srbiju.

Kurir.rs/Blic

Ne propustitePolitikaBITKA ZA BUDUĆNOST DRŽAVE, VUČIĆ SE OGLASIO MOĆNIM REČIMA: Nekada smo pobeđivali u vaterpolu, košarci, danas u ekonomiji! ČUVAĆEMO SRBIJU, NE DAMO JE NIKOM
Aleksandar Vučić.png
PolitikaPODGORICA JOŠ JEDNOM POKAZALA NEZAHVALNOST! Srbija spasava Crnoj Gori prugu i sezonu, a ona joj vraća napadima i uvredama!
Aleksa Bečić
Politika"HVALA LJUDIMA NA VELIČANSTVENOM DOČEKU" Vučić objavio moćan snimak iz Jadranske Lešnice: "Do konačne pobede!"
Aleksandar Vučić (2).jpeg
Politika"TO ĆE BITI ZNAK PAŽNJE ZA SVE PUNOLETNE GRAĐANE" Vučić o novim merama: Isplata možda i do 10. septembra, pokazatelj kako se država domaćinski odnosi"
Screenshot 2026-07-12 175036.png
Politika"NAŠA SELA SADA LIČE NA ŠVAJCARSKA I AUSTRIJSKA!" Vučić kod Loznice najavio ogromna ulaganja, pa otkrio: Svi putevi ka Drini biće NAJBOLJI MOGUĆI!
Screenshot 2026-07-12 174129.png
PolitikaNAROD ČEKA VUČIĆA Predsednik u poseti Jadranskoj Lešnici, građani ga dočekuju trobojkama (VIDEO/FOTO)
Screenshot 2026-07-12 174539.png
PolitikaU ŠAPCU ĆE BITI ČUDO! Vučić posetio osmočlanu porodicu kod Loznice, pa najavio ISTORIJSKI PROJEKAT: Praviće se humanoidni roboti, evo kada stiže investitor!
Roboti skup 27. juna Srbija jedna porodica Srbija pobeđuje (5).png