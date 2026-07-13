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Jedna od najistaknutijih blokadera Ljiljana Bralović, iz Saveza ekoloških organizacija Srbije (SEOS), koja je u Čačku, januara ove godine, izgovorila pretnje naprednjacima - poput jahanja, šutiranja i valjanja u katran - oslobođena je optužbi od strane suda u Gornjem Milanovcu.

- Ljiljana Bralović je imala pravo da pominje i jahanje i katran i perje, to je odlučio sud, uz objašnjenje "izgovoreno potpada pod slobodu govora i izražavanja. Podećaju usput na srpsku gramatiku - hiperbolu i metaforu - rekla je Jelena Obućina u dnevniku na blokaderskoj "Nova S".

Blokaderska Ljiljana Bralović rekla je da je "sudija bila profesionalna i korektna".

- Tražila je da ispričam sve kako je bilo, šta sam ja mislila tim rečima, složila se sa mnom da je to metafora, da je po Ustavu dozvoljeno govoriti ono što misliš, a pritom ne vređati nikoga. Što su se neki prepoznali, što su me danima medijski razvlačili, to je njihov problem - izjvila je Bralovićeva.

Sud je, kako je objasnio reporter Nove iz Čačka, podsetio policijsku upravu da je valjanje u katranu i perju, "istorijski idiom za javnu osudu i sramotu", dok figurativni izrazi "šutiramo i jašemo" predstavljaju hiperbolu i metaforu i da u srpskom jeziku predstavljaju znak revolta!

U videu u nastavku teksta možete se podsetiti šta je sve rekla Bralovićeva u januaru na protestu u Čačku i kako je doneta oslobađajuća presuda: