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- Dobar i sadržajan razgovor sa generalnim sekretarom OEBS Feridunom Sinirliogluom o aktuelnim bezbednosnim i političkim izazovima u regionu i Evropi, kao i o ulozi OEBS-a u očuvanju mira, sigurnosti i međusobnog poverenja.

- Razgovarali smo o nastavku saradnje, sprovođenju reformi, unapređenju izbornog procesa i jačanju demokratskih institucija. Istakao sam da Srbija ostaje dosledno opredeljena za odgovornu i ozbiljnu politiku, zasnovanu na poštovanju međunarodnog prava, dijalogu i očuvanju mira.

Sastanak Vučić - Feridun Sinirlioglu OEBS Foto: Ilija Ilić

- Razmenili smo mišljenja i o prilikama u regionu, uz zajedničku ocenu da su stabilnost i odgovoran pristup od ključnog značaja za budućnost Zapadnog Balkana. Uveren sam da samo odgovoran odnos, međusobno uvažavanje i dosledno poštovanje preuzetih obaveza mogu doprineti jačanju poverenja i sigurnijoj budućnosti svih građana, zaključio je Vučić posle sastanka s prvim čovekom OEBS-a.

Kurir.rs

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