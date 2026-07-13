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Studenti blokaderi izašli su "u javnost" sa najnovijom idejom pozvali su umetnike i kultirne radnike na bojkot specijalizovane svetske izložbe EXPO koja će biti održana u Beogradu, od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

- Poziv na bojkot manifestacija Expo 2027. Studenti u blokadi pozivaju umetnice i umetnike, kulturne radnice i radnike, organizacije, udruženja i zaposlene u ustanovama kulture da ne učestvuju u konkursima, programima i institucionalnim aktivnostima izložbe EXPO 2027 - objavio je nalog "Studenti u blokadi" na Iksu.

Zbog čega poziv na bojkot Expa - pitaće se mnogi? Ne zna se, jer kao i uvek, nema ni logike, a ni objašnjenja.

Očekivana podrška je izostala: narod, zgranut novim pozivom na protest, izrazio je svoje nezadovoljstvo i uputio mnoga pitanja studentima blokaderima:

- Šta dobijamo ako bojkotujemo Expo? Koja je logika? - pitao je jedan korisnik mreže Iks.

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Foto: Printscreen X

- Ne razumem ko vam savetuje ovakve poteze - nastavio je drugi.

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Foto: Printscreen X

- Ček,ček.. Zar nećete tada vi biti vlast u Srbiji???? Nije valjda da ste se predali?? Nemojte, vele ankete da ćete na dan izbora imati preko 8%.. Usput, imate li ikakve ideje za napredak zemlje osim bojkota svega i svačega, blokada i najnovijeg bisera, da pobijete sve 60+ da ne glasaju? - napisao je jedan od korisnika.

2026-07-13 10_46_46-Studenti_u_blokadi on X_ _ПОЗИВ НА БОЈКОТ МАНИФЕСТАЦИЈЕ EXPO 2027 Студенти у бло.jpg
Foto: Printscreen X

- Samo pozivate na neke bojkote i blokade, da li vam je to predizborni program? Vi ste najveći idioti.

2026-07-13 10_43_40-Studenti_u_blokadi on X_ _ПОЗИВ НА БОЈКОТ МАНИФЕСТАЦИЈЕ EXPO 2027 Студенти у бло.jpg
Foto: Printscreen X

 Više o tome šta su pisali građani na Iksu, pogledajte ispod u galeriji slika: 

Odgovori studentima blokaderima zbog poziva na bojkot EXPO 2027 Foto: Printscreen X

 Kurir Politika

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