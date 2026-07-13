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Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović danima je glavna tema pojedinih blokaderskih medija koji ga kandiduju za novog Vrhovnog javnog tužioca, iako konkurs za mesto na kom je Zagoraka Dolovac već duže od 16 godina još uvek nije ni raspisan. Stefanović je, kako je potvrdio izvor Kurira iz vrha srpskog pravosuđa podneo, kao i desetine drugih tužilaca, kandidaturu za tužioca u Vrhovnog tužilaštvu.

- Nije jasno zbog čega je pojedinim medijima interesantna samo kandidatura glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kada su se na konkurs prijavile i desetine drugih tužilaca. Mandat Dolovac ističe u drugoj polovini sledeće godine i ovakvo angažovanje, odnosno kampanja pojedinih medija da pišu o Stefanoviću kao kandidatu na to mesto, upućuje na to da je motiv ili strah od njegove beskompromisne borbe protiv kriminala i kršenja zakona, illi nešto drugo samo njima jasno - navodi sagovornik Kurira iz pravosuđa.

Nenad Stefanović Foto: Nemanja Nikolić

Kurir je uputio pitanja Stefanoviću, kako bi prokomentarisao ove navode.

- Zahvaljujem svima koji su me kandidovali za Vrhovnog javnog tužioca, ali još ne nameravam da napustim najoperativniju funkciju u srpskom tužilaštvu. Ova funkcija je i najveći profesionalni izazov - kratko je odgovorio Stefanović.

Izvor Kurira iz vrha sprskog pravosuđa otkriva da je na konkursu za 4 mesta u Vrhovnom javnom tužilaštvu kandidature podnelo čak 54 javnih tužilaca.

- Što se tiče konkursa za Vrhovnog javnog tužioca taj konkurs će biti raspisan tek sledeće godine, tako da je interesantno to što opozicioni mediji već kandiduju Stefanovića. Inače Vrhovnog tužioca na predlog Visokog saveta tužioca bira Narodna skupština - objašnjava naš sagovornik.

Osim Stefanovića, kako saznajemo, kandidature za izbor u Vrhovno javno tužilaštvo podneli su i šefovi sva tri osnovna javna tužilaštva u Beogradu, Ljubivoje Đorđević, Nebojša Popović i Ivana Pomoriški.

- Interesantno je da bi, kada je reč o osnovnim tužiocima, to značilo da oni preskaču viša i apelaciona tužilaštva i da direktno sa osnovnog nivoa pređu u najviše tužilaštvo što u državi, kao što je to u propaloj reformi pravosuđa 2009/2010. pošlo za rukom tužiocu Goranu Iliću - podseća.



Među kandidatima za jedno od četiri mesta je sekretar u Vrhovnom tužilaštvu Gordana Samardžić, koja je, kako tvrdi naš izvor, bez dana staža kao nosilac javnotužilačke funkcije.

- Kandidat je i tužiteljka Bojana Savović poznata po javnim nastupima na opozicionim skupovima, koja već godinama krši sve moguće tužilačke zakone, ali bez posledica jer je pod direktnom zaštitom Zagorke Dolovac - dodaje.

Zagorka Dolovac Foto: Beta/Milan Ilić

Podsetimo, Stefanović je tužilac kojeg blokaderski mediji kontinuirano napadaju od trenutka stupanja na funkciju glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu.

- Očigledno je da im smeta to što je od prvpg dana krenuo da se odlučno obračunava sa narko dilerima, korumpiranim službenicama, ubicama, otmičarima i silovateljima i drugim kriminalcima, ali i da bez straha, u skladu sa zakonom, hapsi sve blokadere koji krše zakon, a koji su verovali da su iznad njega - objašnjava naš sagovornik.

VJT u Beogradu je najveće i najefikasnije tužilaštvo u državi, sa najvećim brojem predmeta u radu i to za najteža krivična dela i redovno javnost obaveštava o svojim aktivnostima u meri u kojoj je to moguće imajući u vidu tajnost istraga. Za vreme Stefanovićevog mandata uspešno su pokrenute istrage i podignute optužnice u nekim od najkompleksinih predmeta kao što su EPS - Bauwesen, Braća Stajić, Milorad Grčić i drugi, Aleksandar Papić, "Senjak" i tako dalje - podseća naš sagovornik.