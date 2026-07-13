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- Hvala ti, Luka. Tvoje iskreno dečje srce i tvoje reči za mene su najveća čast. To je ujedno i najveća obaveza da se svakog dana još snažnije borim za budućnost sve naše dece i naše Srbije, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić malom Luki iz Jadranske Lešnice kod Loznice gde je juče razgovarao s narodom.

Veliki broj građana dočekao ga je u lozničkom kraju aplauzima i skandiranjem "Aco, Srbine".

Ali poseban utisak na predsednika je ostavio mališan koji mu je rekao da ga mnogo voli i da "kad je bio mali mnogo je voleo Aleksandra Vučića".

- Kad su bile reklame, voleo sam da ga puštam. Pitao sam: Kad će Aleksandar Vučić, ispričao je mališan.