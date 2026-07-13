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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da su male šanse da Srbiji u julu bude otvoren Klaster 3, navodeći da je ključni uslov za to uvođenje sankcija Rusiji i Belorusiji. Istovremeno, lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas poručio je da je usvajanje oštre Rezolucije Evropskog parlamenta protiv Srbije politički uspeh proevropske opozicije, a potom optužio i pojedine evropske lidere da podržavaju predsednika Srbije.

O aktuelnoj političkoj situaciji, evropskim integracijama, ekonomiji i predstojećim izborima govorila je bivša potpredsednica Vlade i ministarka energetike Zorana Mihajlović u emisiji "Puls Srbije", gde je poručila da građani očekuju konkretne planove i rezultate, a ne, kako kaže, politiku blokada i negacije.

"Opozicija nema program, već samo poruku da je protiv Vučića"

Govoreći o porukama koje dolaze iz opozicionih redova, Mihajlović je ocenila da građani ne dobijaju odgovore na ključna pitanja o budućnosti države.

- Kada slušate celu tu opoziciono-blokadersku priču, čujete negaciju institucija, negaciju projekata, a sa druge strane stalno poruku da neko spolja treba da sruši Vučića kako bi oni seli u fotelje. To deluje potpuno kontradiktorno. Danas slušate Dragana Đilasa koji kaže da je Ursula fon der Lajen kriva što je Vučić na vlasti. Ne, Aleksandar Vučić ima podršku više od dva miliona građana, legitimno je izabran predsednik i ljudi vide šta ova vlast radi. Neverovatno mi je da, kada nemate sopstvenu viziju, onda vam je svako drugi kriv. Vučić vam je kriv što gradi puteve, što otvara fabrike, što razvija projekte, a onda su vam krivi i Ursula, i Makron, i svi koji razgovaraju sa predsednikom Srbije - rekla je Mihajlović.

Kako je dodala, opozicija ni danas ne nudi odgovor na pitanje šta bi konkretno uradila ukoliko bi došla na vlast.

- Njihov program se svodi na to da su protiv Vučića. Kažu da će smeniti sve, pohapsiti sve i to mogu da urade za četiri dana. Ali šta petog dana? Sa kim razgovaraju? Da li uvode sankcije Rusiji? Kakva će biti politika prema Kosovu? Kako će isplatiti plate i penzije? Kako će država funkcionisati? Tu nema odgovora. Država ne može da se vodi od danas do sutra. Potrebni su odgovornost, plan i vizija za godine koje dolaze. Građani to prepoznaju i upravo će na osnovu toga donositi odluke - istakla je Mihajlović.

"Srbija vodi samostalnu politiku"

Govoreći o evropskim integracijama i Klasteru 3, Mihajlović je istakla da Srbija ostaje na evropskom putu, ali da istovremeno mora da vodi računa o sopstvenim interesima.

- Mi jesmo na evropskom putu i niko to ne dovodi u pitanje. Uskladili smo ogroman broj zakona, sproveli reforme i uradili sve što je od Srbije traženo. Međutim, jedini uslov koji se sada postavlja jeste uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji. Da smo to uradili, imali bismo ozbiljne probleme, posebno kada govorimo o energetici i energetskoj bezbednosti. Pogledajte Evropsku uniju - uveli su brojne pakete sankcija, a danas gotovo svaka država ima ozbiljne energetske probleme i pojedine već razmišljaju kako ponovo da razgovaraju sa Rusijom o energentima - objasnila je ona.

Zorana Mihajlović smatra da Srbija ne sme da ugrozi sopstvenu stabilnost.

- Mi smo mala država i za nas su energenti pitanje opstanka. Zato smo sačuvali svoju poziciju. Istovremeno smo nastavili reforme i ostali na evropskom putu. Sa druge strane, opozicija bi uvela sankcije Rusiji, zaustavila saradnju sa Kinom, a postavlja se pitanje šta bismo time dobili. Kina je u Srbiju investirala oko 20 milijardi evra, a i Kina i Rusija su zemlje koje nas podržavaju u važnim međunarodnim institucijama. Morate da imate prijatelje i da vodite računa o interesima svoje države - rekla je ona.

Makronov poziv Vučiću potvrđuje položaj Srbije

Komentarišući poziv predsedniku Aleksandru Vučiću da prisustvuje vojnoj paradi povodom Dana pada Bastilje u Parizu, Mihajlović ocenjuje da je reč o važnom diplomatskom signalu.

- Republika Srbija ima posebne odnose sa Francuskom i strateški sporazum koji nije nastao slučajno. Odnosi Aleksandra Vučića i Emanuela Makrona su veoma dobri i snažni, baš kao što predsednik Srbije ima razvijene odnose sa predsednikom Kine Si Đinpingom. Takvi odnosi znače mnogo više od protokolarnih susreta. Oni donose političku stabilnost, ekonomske projekte, kulturnu saradnju i stvaraju osnov za budući razvoj zemlje - kaže Mihajlović.

bivša potpredsednica Vlade i ministarka energetike Zorana Mihajlović Foto: Kurir Televizija

Paket pomoći pokazuje da je država finansijski stabilna

Govoreći o najavljenom paketu pomoći građanima, istakla je da takve mere mogu da sprovode samo finansijski stabilne države.

- Kada država može da izdvoji oko 600 miliona evra za pomoć penzionerima, socijalno ugroženima, turističke vaučere i druge mere, to govori o njenoj snazi. To nije mali novac, to je iznos za koji je građen veliki deo Koridora 10. Kada možete da izdvojite tolika sredstva, a da pritom nastavite da povećavate plate i penzije i planirate nova ulaganja, onda je jasno da postoji dugoročna politika. Aleksandar Vučić ne donosi odluke za jedan dan, već razmišlja godinama unapred - naglasila je Mihajlović.

"Građani će na izborima birati između razvoja i blokada"

Osvrnuvši se na moguće izbore, Zorana Mihajlović smatra da će oni predstavljati važnu prekretnicu.

- Mislim da će ovo biti izborna godina i da će građani tada odlučivati između dve potpuno različite politike. Sa jedne strane imate razvoj, investicije, rast i stabilnost, a sa druge blokade, nasilje i politiku bez programa. Ljudi žele normalan život, žele da rade, da njihova deca imaju sigurnu budućnost i da država ide napred. Kada nemate plan i viziju, jedino što vam ostaje jeste da budete protiv nekoga - poručila je Mihajlović.

Dodala je da očekuje da će nakon izbora ipak doći do dijaloga.

- Posle izbora svi će morati da razgovaraju. Oni koji dobiju poverenje građana ući će u parlament i moraće da učestvuju u radu institucija. Nijedan problem ne može da se reši na ulici, već isključivo razgovorom i u institucijama - rekla je Mihajlović.

"EXPO je Vučićeva ideja i velika razvojna šansa"

Na kraju razgovora Mihajlović se osvrnula i na projekat EXPO 2027, za koji smatra da će imati dugoročne efekte na srpsku ekonomiju.

- EXPO je bila Vučićeva ideja. U jednom trenutku ni ja nisam u potpunosti razumela koliko je taj projekat širok, ali danas vidimo da nije reč samo o izložbi ili novoj infrastrukturi. Više od 130 država prijavilo je učešće. To znači da će njihove delegacije dolaziti u Srbiju, razgovarati sa našim privrednicima i državnim institucijama, dogovarati nove investicije, nove tehnologije i nova radna mesta. To je ogroman razvojni potencijal koji će uticati na rast bruto domaćeg proizvoda. Bez obzira na izazove u svetskoj ekonomiji, Srbija mora da nastavi da ulaže i razvija proizvodnju kako bi naredne godine bila među najbrže rastućim ekonomijama Evrope - zaključila je Zorana Mihajlović.

05:07 "VUČIĆ IMA VIZIJU, A OPOZICIJA SAMO MRŽNJU" Zorana Mihajlović: Građani će birati između razvoja i blokada Izvor: Kurir televizija

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