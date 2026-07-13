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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa potpredsednikom Saveta ministara i ministrom spoljnih poslova Italije Antoniom Tajanijem, a kako je predsednik naveo u objavi na Instagramu - razgovarali su o aktuelnim evropskim i regionalnim pitanjima, odnosima Srbije i Italije i mogućnostima za njihovo dalje unapređenje.

- Razmenili smo mišljenja o procesu evropskih integracija Srbije, nastavku reformi i ulozi Italije u tom procesu, kao i o daljem jačanju partnerstva naših zemalja u oblastima od zajedničkog interesa - objavio je Vučić i zahvalio Italiji na doslednom i principijelnom odnosu prema evropskoj perspektivi Srbije.

- Zahvalio sam Italiji na doslednom i principijelnom odnosu prema evropskoj perspektivi Srbije i izrazio uverenje da ćemo, kroz međusobno uvažavanje i stalnu komunikaciju, nastaviti da razvijamo naše odnose na dobrobit građana Srbije i Italije - zaključio je predsednik.

Podsetimo, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Parizu, gde će prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja Nacionalnog praznika Republike Francuske - Dana pada Bastilje.

Tokom posete, Vučić će prisustvovati i svečanoj večeri koju u čast šefova država i vlada priređuje predsednik Republike Francuske Emanuel Makron povodom ovog praznika, a na kojoj će biti i italijanski minustar Tajani. 

Današnji sastanak Koalicije voljnih u Parizu okuplja značajnu političku elitu, a to su - evropski zvaničnici Antonio Kosta, Ursula Fon der Lajen, Kaja Kalas, predsednik Ukrajine Zelenski, predsednici Crne Gore, Moldavije, nemački kancelar Fridrih Merc. te generalni sekretar NATO-a, Mark Rute.

Interesantno je da će predsednik Vučić jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO, ni EU, ni Koalicije voljnih, što predstavlja veliku čast za Srbiju.

Kurir Politika

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