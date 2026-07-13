ISTORIJSKI POZIV ZA SRBIJU! Vučić prisustvuje vojnoj paradi u Parizu sa 34 svetska lidera, a zbog OVE STVARI predsednik će biti JEDINSTVENA zvanica! Ceo spisak!
Vojnoj paradi povodom obeležavanja Nacionalnog praznika Republike Francuske — Dana pada Bastilje, pored predsednika Srbije Aleksandra Vučićaprisustvovaće najmanje 34 visokih zvaničnika iz NATO-a, EU i Koalicije voljnih.
Kako je Kurir jutros pisao, ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske, a tokom posete, Vučić će prisustvovati i svečanoj večeri koju u čast šefova država i vlada priređuje predsednik Republike Francuske Emanuel Makron povodom ovog praznika.
Kolika je to čast može se videti i po spisku zvanica koji će prisustvovati sutrašnjoj svečanosti:
- Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije
- Mark Rute, generalni sekretar NATO
- Edi Rama, premijer Albanije
- Kristijan Štoker, kancelar Austrije
- Rumen Radev, premijer Bugarske
- Bart de Vever, premijer Belgije
- Kir Starmer, premijer Velike Britanije
- Nikos Hristodulidis, predsednik Kipra
- Andrej Babiš, premijer Češke
- Mete Frederiksen, premijerka Danske
- Kristen Mihal, premijer Estonije
- Aleksandar Stub, predsednik Finske
- Fridrih Merc, kancelar Nemačke
- Kirijakos Micotakis, premijer Grčke
- Anita Orban, ministarka spoljnih poslova Mađarske
- Mihal Martin, premijer Irske
- Serđo Matarela, predsednik Italije
- Antonio Tajani, ministar spoljnih poslova Italije
- Andris Kulbergc, premijer Letonije
- Gitanas Nauseda, predsednik Litvanije
- Luk Friden, premijer Luksemburga
- Robert Abela, premijer Malte
- Jonas Gar Stjore, premijer Norveške
- Donald Tusk, premijer Poljske
- Luis Montenegro, premijer Portugala
- Nikušor Dan, predsednik Rumunije
- Robert Fico, premijer Slovačke
- Janez Janša, premijer Slovenije
- Jakov Milatović, predsednik Crne Gore
- Pedro Sančez, premijer Španije
- Ulf Kristerson, premijer Švadske
- Volodimir Zelenski, predsednik Ukrajine
- Andrej Plenković, premijer Hrvatske
- Hakan Fidan, ministar spoljnih poslova Turske
Inače, Vučić će jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO, ni EU, ni Koalicije voljnih koji će prisustvovati svečanosti povodom obeležavanja Dana pada Bastilje.
Kako će izgledati vojna parada u Parizu
Vojna parada povodom Dana pada Bastilje centralni je događaj francuskog nacionalnog praznika koji se proslavlja svakog 14. jula u Parizu.
Parada se tradicionalno održava od 1880. godine. Ona nije samo demonstracija vojne moći, već i simbol nacionalnog jedinstva, odavanja počasti stradalima za otadžbinu i proslava republikanskih vrednosti (sloboda, jednakost, bratstvo).
U svom standardnom formatu, parada prati strogo utvrđenu i spektakularnu rutu:
- Početak: Sve počinje na Trgu Šarl de Gol oko Trijumfalne kapije, gde predsednik Francuske vrši smotru trupa
- Glavna trasa: Trupe se kreću niz čuvenu aveniju Jelisejska polja
- Cilj: Parada se završava na Trgu Konkord, gde se nalazi predsednička tribina sa najvišim državnim zvaničnicima i stranim gostima
Parada je podeljena na nekoliko celina koje se smenjuju.
1. Vazdušni spektakl
Parada tradicionalno otpočinje nadletanjem avijacije.
- Patrouille de France: Čuvena akrobatska grupa francuskog vazduhoplovstva otvara spektakl ispuštajući dim u bojama francuske zastave (plava, bela, crvena) iznad Trijumfalne kapije
- Nakon njih slede borbeni avioni, transportni avioni i helikopteri vojske i žandarmerije
2. Pešadijske trupe
Niz Jelisejska polja maršira oko 4.000 do 5.000 vojnika, policajaca i vatrogasaca.
Među njima se posebno ističu:
- Legija stranaca: Tradicionalno marširaju poslednji jer imaju sporiji ritam koraka (88 koraka u minuti u odnosu na standardnih 120)
- Sajber i tehnološke jedinice: Poslednjih godina sve veći fokus je na modernom ratovanju i tehnologiji
- Vojne akademije: Studenti prestižnih škola poput École Polytechnique i Saint-Cyr3.
Motorizovane trupe i konjica
- Mehanizovane jedinice: Defile stotina vojnih vozila, uključujući moderne tenkove, oklopna vozila i mobilne raketne sisteme
- Republikanska garda: Parada se veličanstveno zatvara defileom konjice na više od 200 konja, što pruža neverovatan vizuelni povratak u prošlost
Kurir.rs/Blic