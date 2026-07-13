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Vojnoj paradi povodom obeležavanja Nacionalnog praznika Republike Francuske — Dana pada Bastilje, pored predsednika Srbije Aleksandra Vučićaprisustvovaće najmanje 34 visokih zvaničnika iz NATO-a, EU i Koalicije voljnih.

Kako je Kurir jutros pisao, ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske, a tokom posete, Vučić će prisustvovati i svečanoj večeri koju u čast šefova država i vlada priređuje predsednik Republike Francuske Emanuel Makron povodom ovog praznika.

Kolika je to čast može se videti i po spisku zvanica koji će prisustvovati sutrašnjoj svečanosti:

Ursula fon der Lajen, predsednica Evropske komisije

Mark Rute, generalni sekretar NATO

Edi Rama, premijer Albanije

Kristijan Štoker, kancelar Austrije

Rumen Radev, premijer Bugarske

Bart de Vever, premijer Belgije

Kir Starmer, premijer Velike Britanije

Nikos Hristodulidis, predsednik Kipra

Andrej Babiš, premijer Češke

Mete Frederiksen, premijerka Danske

Kristen Mihal, premijer Estonije

Aleksandar Stub, predsednik Finske

Fridrih Merc, kancelar Nemačke

Kirijakos Micotakis, premijer Grčke

Anita Orban, ministarka spoljnih poslova Mađarske

Mihal Martin, premijer Irske

Serđo Matarela, predsednik Italije

Antonio Tajani, ministar spoljnih poslova Italije

Andris Kulbergc, premijer Letonije

Gitanas Nauseda, predsednik Litvanije

Luk Friden, premijer Luksemburga

Robert Abela, premijer Malte

Jonas Gar Stjore, premijer Norveške

Donald Tusk, premijer Poljske

Luis Montenegro, premijer Portugala

Nikušor Dan, predsednik Rumunije

Robert Fico, premijer Slovačke

Janez Janša, premijer Slovenije

Jakov Milatović, predsednik Crne Gore

Pedro Sančez, premijer Španije

Ulf Kristerson, premijer Švadske

Volodimir Zelenski, predsednik Ukrajine

Andrej Plenković, premijer Hrvatske

Hakan Fidan, ministar spoljnih poslova Turske

Inače, Vučić će jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO, ni EU, ni Koalicije voljnih koji će prisustvovati svečanosti povodom obeležavanja Dana pada Bastilje.

Aleksandar Vučić, Emanuel Makron Foto: Beta Dimitrije Goll, EPA Sarah Meyssonnier Pool

Kako će izgledati vojna parada u Parizu

Vojna parada povodom Dana pada Bastilje centralni je događaj francuskog nacionalnog praznika koji se proslavlja svakog 14. jula u Parizu.

Parada se tradicionalno održava od 1880. godine. Ona nije samo demonstracija vojne moći, već i simbol nacionalnog jedinstva, odavanja počasti stradalima za otadžbinu i proslava republikanskih vrednosti (sloboda, jednakost, bratstvo).

U svom standardnom formatu, parada prati strogo utvrđenu i spektakularnu rutu:

Početak: Sve počinje na Trgu Šarl de Gol oko Trijumfalne kapije, gde predsednik Francuske vrši smotru trupa

Sve počinje na Trgu Šarl de Gol oko Trijumfalne kapije, gde predsednik Francuske vrši smotru trupa Glavna trasa: Trupe se kreću niz čuvenu aveniju Jelisejska polja

Trupe se kreću niz čuvenu aveniju Jelisejska polja Cilj: Parada se završava na Trgu Konkord, gde se nalazi predsednička tribina sa najvišim državnim zvaničnicima i stranim gostima

Parada je podeljena na nekoliko celina koje se smenjuju.

1. Vazdušni spektakl

Parada tradicionalno otpočinje nadletanjem avijacije.

Patrouille de France: Čuvena akrobatska grupa francuskog vazduhoplovstva otvara spektakl ispuštajući dim u bojama francuske zastave (plava, bela, crvena) iznad Trijumfalne kapije

Nakon njih slede borbeni avioni, transportni avioni i helikopteri vojske i žandarmerije

2. Pešadijske trupe

Niz Jelisejska polja maršira oko 4.000 do 5.000 vojnika, policajaca i vatrogasaca.

Među njima se posebno ističu:

Legija stranaca: Tradicionalno marširaju poslednji jer imaju sporiji ritam koraka (88 koraka u minuti u odnosu na standardnih 120)

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Motorizovane trupe i konjica

Mehanizovane jedinice: Defile stotina vojnih vozila, uključujući moderne tenkove, oklopna vozila i mobilne raketne sisteme

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