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Javne nesuglasice među blokaderima ponovo su izbile u prvi plan nakon razmene oštrih osuda na društvenoj mreži X između člana Zeleno-levog fronta Bogdana Radovanovića i Nebojše Zelenovića.

Naime, član Zeleno-levog fronta (ZLF) Bogdan Radovanović brutalno je na društvenoj mreži Iks napao Nebojšu Zelenovića zbog njegovih uvreda na račun Rodoljuba Šabića.

Bogdan Radovanović
Foto: Printskrin X

"Je l' to ti Zelenoviću upravo napisa da je Rodoljub Šabić jeftini folirant i sitna duša bez trunke obraza?", javno je upitao Radovanović.

Radovanović je potom u objavi dodao i komentar: „P.S. Prijavi ga Vučićevom portalu, možda ti upali“.

Kako je portal „Ko si, bre, ti?“ namenjen prijavi sumnji na korupciju, zloupotrebu i bahato ponašanje nosilaca javnih funkcija, takav komentar može se tumačiti kao implicitna tvrdnja da se međusobno optužuju i smatraju cinkarošima i izdajnicima.

Ova javna prepucavanja ogolila su duboke podele u redovima blokadera koji umesto jasnih poruka i planova za građane ponovo posvećuju pažnju međusobnim prozivkama, optužbama i borbi za prevlast, dok ključna pitanja i konkretni predlozi ostaju u drugom planu.

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