NOVA RUNDA SUKOBA MEĐU BLOKADERIMA, OVO JE SADA VEĆ OTVORENI RAT! ZLF se prepucava sa Zelenovićem: Prijavi Šabića na portal "Ko si, bre, ti" FOTO
Javne nesuglasice među blokaderima ponovo su izbile u prvi plan nakon razmene oštrih osuda na društvenoj mreži X između člana Zeleno-levog fronta Bogdana Radovanovića i Nebojše Zelenovića.
Naime, član Zeleno-levog fronta (ZLF) Bogdan Radovanović brutalno je na društvenoj mreži Iks napao Nebojšu Zelenovića zbog njegovih uvreda na račun Rodoljuba Šabića.
"Je l' to ti Zelenoviću upravo napisa da je Rodoljub Šabić jeftini folirant i sitna duša bez trunke obraza?", javno je upitao Radovanović.
Radovanović je potom u objavi dodao i komentar: „P.S. Prijavi ga Vučićevom portalu, možda ti upali“.
Kako je portal „Ko si, bre, ti?“ namenjen prijavi sumnji na korupciju, zloupotrebu i bahato ponašanje nosilaca javnih funkcija, takav komentar može se tumačiti kao implicitna tvrdnja da se međusobno optužuju i smatraju cinkarošima i izdajnicima.
Ova javna prepucavanja ogolila su duboke podele u redovima blokadera koji umesto jasnih poruka i planova za građane ponovo posvećuju pažnju međusobnim prozivkama, optužbama i borbi za prevlast, dok ključna pitanja i konkretni predlozi ostaju u drugom planu.