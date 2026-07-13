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Predsednik Francuske Emanuel Makron priređuje večeras svečanu večeru u Jelisejskoj palati u čast svetskih lidera, šefova država i vlada, koji će u utorak prisustvovati vojnoj paradi povodom Dana pada Bastilje, a kojoj prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Večeri prisustvuju zvaničnici, šefovi država i vlada više zemalja sveta, među kojima su predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, generalni sekretar NATO-a Mark Rute, kancelar Nemačke Fridrih Merc, premijer Španije Pedro Sančez, predsednik Vlade Grčke Kirijakos Micotakis, premijer Poljske Donald Tusk, predsednik Kipra Nikos Hristodulidis, premijer Irske Majkl Martin i premijer Češke Andrej Babiš.

1/3 Vidi galeriju Vučić u Parizu Foto: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profime/AA/ABACA

Takođe, večeri prisustvuju i lideri iz regiona, među kojima premijer Hrvatske Andrej Plenković, predsednik Vlade Bugarske Rumen Radev, predsednik Crne Gore Jakov Milatović, premijer Albanije Edi Rama.

U Parizu će se sutra održati velika vojna parada povodom Dana Republike Francuske - Dan pad Bastilje, a njoj će prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske.

Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a, ni EU, ni Koalicije voljnih.

Kako se navodi na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane Francuske, na paradi će defilovati 6.686 francuskih vojnika, 315 vozila, 98 aviona, 33 helikoptera, kao i 193 konja iz Konjičkog puka Republikanske garde.

Na vojnoj paradi ove godine će se obeležiti i jubilej, 400 godina od osnivanja franuske mornarice.

Ovogodišnja parada nosi poruku "strateškog buđenja Evrope", a prema pisanjima francuskih medija Francuska tom paradom želi da prikaže jačanje evropske odbrane, spremnost NATO saveznika, razvoj francuskih vojnih sposobnosti, kao i značaj nuklearnog odvraćanja u evropskoj bezbednosnoj strategiji.