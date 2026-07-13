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Goran Karadžić, proslavljeni košarkaš i član Srpske napredne stranke (SNS), oglasio se na društvenim mrežama objavom uz video-ilustraciju predsednika Srbije na kojoj je prikazan kako u sedištu Ujedinjenih nacija razvija zastavu Srbije i podiže tri prsta.

Uz objavljeni video, Karadžić je uputio poruku podrške predsedniku, ističući njegovu ulogu u očuvanju nacionalnih interesa i istorijskog sećanja.

- Predsedniče, hvala što ne dozvoljavate da odu u zaborav sva, pa i tužna istorijska sećanja, ali i što čuvate našu majku državu i srpski narod, ma gde živeo. Dok ste vi naš vođa, Srbija i srpski rod imaće zaštitu - napisao je Karadžić u objavi.

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