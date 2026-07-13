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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima Srbije nakon večeru koju je priredio francuski predsednik Emanuel Makron, uoči vojne parade povodom Dana Republike Francuske — Dan pada Basilje.

Kako je Kurir pisao, Makron je večeras priredio svečanu večeru u Jelisejskoj palati u čast svetskih lidera, šefova država i vlada, koji će u utorak prisustvovati vojnoj paradi povodom Dana pada Bastilje, a kojoj prisustvuje i predsednik Vučić.

Ovo je prvi put da je jedan predsednik Srbije dobio poziv da prisustvuje vojnoj paradi povodom nacionalnog dana Francuske. Takođe, Vučić će na svečanosti jedini predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a, ni EU, ni Koalicije voljnih.

Foto: TV Pink Printscreen

Obraćanje predsednika Vučića

- To je svečana večera povodom Dana Francuske, i sutra će na paradi biti promocija EU, NATO, Koalicije voljnih... Sve NATO zemlje će imati predstavnika, mi smo jedina zemlja koja nismo član nijednih, a da smo ovde prisutni. Tu je i Norveška, ali, iako nije članica EU, članica je NATO... Razgovarao sam sa Ursulom fon der Lajen, sa rekao bih, na racionalan način sa holandskim premijerom, što je za nas od velikog značaja, jer je Holandija najviše prepreka postavljala, zato je značajno, i sa mnogim drugima - rekao je na početku Vučić.

Kako je dodao, i sa francuskim predsednikom, kao i da se nada da će imati sutra dodatnu priliku.

- Najduže sa Evropljanima, iz evropskih organizacija, Ruteom, holandskim premijerom. Dobro je da smo ovde zastupljeni, za nas velika čast, prvi sam predsednik u istoriji Srbije koji sam pozvan i zahvalan sam Makronu na toj časti.

Makron mu je poslednji put rekao da će naći način da dođe u Pariz, na šta je pristao.

- Voleo bi da budeš na paradi nacionalnoj, kako je rekao, i pronašao je način - odgovorio je Vučić na pitanje o istorijskom pozivu.

- Bilo je lepo večeras biti i Srbin i građanin Srbije u Jelisejskoj palati, i posebno se svečano osećate. Dobro je što je naša zemlja predstavljena tu, ovo je velika stvar za našu malu Srbiju - dodao je.

Foto: TV Pink Printscreen

O novom paketu pomoći, lekovima

Na pitanje o "posrnulom rejtingu", predsednik je rekao da je žao kada vide da pojedini ljudi ne vole svoju zemlju.

- Postoje ljudi koji ne vole svoju zemlju, ne raduju se njenim uspesima, i čak govore da se zalažu za evropski put Srbije, govore sve protiv Evrope, i govore sve o evropskim liderima najgore. Nema baš mnogo smisla, složićete se. Ali neretko time govore više o sebi nego o meni, nego o tim evropskim liderima. Ja i kada imam drugačiji stav i drugačije mišljenje, a to nije retkost, ne moram nikoga od njih da vređam, niti bilo šta da govorim. Terajte svoju politiku, mi ćemo našu - odgovorio je.

Istakao je da je došao da radi za svoj narod.

- Došao sam da radim za svoj narod, za svoje građane, i kad vidim šta je to što nam ljudi zameraju. Prešlo je 2.985 prijava, skoro 3.000 prijava na portalu "Ko si bre ti". Radimo i već smo pomogli ljudima, traže neku vrstu podrške. Pa ako od 3.000 pomognemo 300, 400 ili 500 ljudi, ja sam najsrećniji čovek. I ja zato verujem da time što pokazujemo, zaslužujemo veće poverenje od onoga koje trenutno imamo. Ali ja razumem narod: to znači da negde grešimo i da pokazujemo ili višak bahatosti i arogancije, ili nedovoljno truda i rada, nedovoljno energije, nedovoljno borbe za svoj narod. I da to moramo da promenimo, to mora da bude jače i više. Ja tražim greške u nama, a oni ne traže u sebi, oni traže u onima koji objavljuju rezultate koji im se ne sviđaju.

O vojnoj paradi, opremi

Kako je potom rekao, sutra će biti predstavljeni vojni sistemi više zemalja.

- Nećemo imati svoju vojsku jer nismo deo koalicija, da sam prihvatio, ovako ne. Nisam razgovarao sa premijerom Španije, Sančezom, mislim da nije ni došao jer ima užasne požare, zbog čega izražavam saučešće španskoj vladi, španskom kralju, mom prijatelju. Što je važno oko opreme, Ukrajina je danas potpisala ugovor za 16 rafala, a mi sve pomno pratimo — potpisan je ugovor danas za zajedničku evropsku izgradnju, to se zove Freja sistem, ili kako god hoćete. To su Aster rakete, gde će za antibalističku, protivbalističku zaštitu, kako bismo mi rekli, protiv krstarećih raketa, balističkih raketa, zaštitu, zajedno sa Ukrajincima, da je radi 8 evropskih zemalja. - rekao je i dodao:

- Tema večeras su bile naše kineske rakete, ja sam rekao da ih imamo, reč je o CM-400 raketama, imaćemo ih još i više, i nove. Tako da, mi smo nezavisna zemlja, vojno neutralna, moramo sebe da sačuvamo, drugi ljudi moraju to da znaju, ne možemo da dozvolimo da budemo džak za udaranje. Srbija je danas mnogo snažnija, mnogo jača, i zato niko Srbiju neće moći da napadne. Da vam objasnim zašto: ne zato što možda neko nekada ne bi poželeo, već zato što udarci koje bi potencijalni agresor pretrpeo bi bukvalno bili stotinama puta veći nego što su bili '99.

Foto: TV Pink Printscreen

Istakao je da uvek razmišlja o napretku Srbije.

- Da razmišljamo kako dalje da ekonomski napredujemo, jer tu sledi teška situacija za celu Evropu. Rezerve gasa nam nisu nikad bile na nižem nivou. Istovremeno, pogledajte ovaj haos oko Ormuskog zaliva i Irana, Amerikanaca, kao i oko rusko-ukrajinskog sukoba koji je sve više rat za energente i za snabdevanje različitih tržišta. Dakle, bezbroj, bezbroj problema, bezbroj muka sa kojima se svi suočavamo, i ne znam kako da izađemo iz toga. Ako me pitate šta mi je najveća briga, to je kako ćemo ovog petka da odredimo cenu nafte i koliko ćemo morati dodatno državnih prihoda da se odreknemo da bismo zaustavili, da bismo i dalje čuvali inflaciju pod kontrolom, da ne bi rasle druge cene, a da nam državni budžet ne bankrotira - rekao je i dodao:

- I da se vratim na vaše pitanje: mi smo bezbroj puta do sada davali podršku i pomoć penzionerima kada god smo mogli, davali podršku i svim drugim građanima kada god smo mogli, i to ćemo uvek da činimo. I ljudi znaju da ono što mi kažemo da nema nikakve veze sa izborima, jer ćete da čujete uskoro i koliko će biti povećanje penzija od decembra ove godine, koliko će da bude povećanje plata od januara ove godine, sledeće godine. Dakle, da sve ljudi mogu da sagledaju, vide i da izračunaju kolike će im biti primanja, kolike plate, kolike penzije, kolika socijalna primanja i sve drugo, jer kod nas se sve zna unapred. Mi smo suviše ozbiljna zemlja. I ljudi su naučili da imamo stabilnost, ljudi su naučili da imamo stabilnost u našem poreskom sistemu, kompletnom našem fiskalnom sistemu, da je naš monetarni sistem stabilan. Po prvi put imamo kreditni rejting u istoriji Srbije, ljudi znaju da je Srbija ekonomski najuspešnija zemlja u regionu, da će najbrže da napreduje, da će najbrže da napreduje u Evropi, i to je rezultat koji su građani postigli.

O vojnoj paradi

Kako se navodi na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane Francuske, na paradi će defilovati 6.686 francuskih vojnika, 315 vozila, 98 aviona, 33 helikoptera, kao i 193 konja iz Konjičkog puka Republikanske garde.

Ovogodišnja parada nosi poruku "strateškog buđenja Evrope", a prema pisanjima francuskih medija Francuska tom paradom želi da prikaže jačanje evropske odbrane, spremnost NATO saveznika, razvoj francuskih vojnih sposobnosti, kao i značaj nuklearnog odvraćanja u evropskoj bezbednosnoj strategiji.

1/4 Vidi galeriju Vučić u Parizu Foto: Printskrin youtube /Associated Press

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