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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanoj večeri koju je povodom Nacionalnog praznika Republike Francuske, u čast šefova država i vlada, priredio predsednik Republike Francuske Emanuel Makron.

- U Parizu, uoči obeležavanja Nacionalnog praznika Francuske i Dana pada Bastilje, koji simbolizuje vrednosti slobode, jednakosti i zajedništva, imao sam priliku da razgovaram sa brojnim evropskim i svetskim liderima o najvažnijim izazovima sa kojima se danas suočavamo.

- Francuska je jedan od najvažnijih partnera Srbije i uveren sam da ćemo nastaviti da gradimo odnose zasnovane na međusobnom poverenju, poštovanju i zajedničkim interesima. U vremenima složenih međunarodnih okolnosti, dijalog, saradnja i razumevanje ostaju najvažniji put ka očuvanju mira, stabilnosti I prospreriteta.

- Za našu zemlju je od presudnog značaja da bude prisutna tamo gde se razgovara o budućnosti Evrope i sveta i da dosledno štiti svoje državne i nacionalne interese.

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