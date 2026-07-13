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Na blokadersko-opozicionoj sceni i dalje ista priča, unutrašnji sukobi, borba za pozicije i prepirke oko sastavljanja izbornih lista.

Ovaj put sukob je izbio nakon što je Nebojša Zelenović nazvao Rodoljuba Šabića i ostale koji su odlučili da budu članovi REM-a "lažnim ekspertima, jeftinim folirantima i sitnim dušama bez trunke obraza."

Na ove konstatacije odgovorio mu je član Glavnog odbora Demokratske stranke Nebojša Kojić.

"U ime normalnih članova i funkcionera Demokratske stranke, najiskrenije se izvinjavam gospodinu Rodoljubu Šabiću. Poštovani Rodoljube Šabiću, gospodin koji Vas proziva nije izabran na skupštini Demokratske strane, on mu više dođe kao prizetko bez miraza. Ne zna baš domaćinski da razmišlja."

Foto: Printscreen